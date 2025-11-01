В Севастополе стартовал Большой этнографический диктант

В России и зарубежных странах стартовал X Юбилейный Большой этнографический диктант. С 1 по 8 ноября севастопольцы могут принять в нем участие на площадке Штаба общественной поддержки по адресу: улица Большая Морская, 41.

Написать диктант возможно в любое удобное время: в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Площадка будет работать ежедневно, без выходных.

Также на сайте национальнаяполитика.рф этнодиктант доступен в онлайн-формате.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя