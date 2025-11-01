Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе стартовал Большой этнографический диктант
Новости Республики
Большой этнографический диктант
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе стартовал Большой этнографический диктант

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:26 01.11.2025

В России и зарубежных странах стартовал X Юбилейный Большой этнографический диктант. С 1 по 8 ноября севастопольцы могут принять в нем участие на площадке Штаба общественной поддержки по адресу: улица Большая Морская, 41.

Написать диктант возможно в любое удобное время: в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Площадка будет работать ежедневно, без выходных.

Узнайте больше:  Коммунальщики Севастополя готовятся к сезону ветров

Также на сайте национальнаяполитика.рф этнодиктант доступен в онлайн-формате.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x