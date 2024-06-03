В Севастополе стартовал фестиваль «Движение Первых»

В Международный день защиты детей по всей стране прошёл Фестиваль детства и юности. Главной площадкой фестиваля «Движения Первых» стала выставка-форум «Россия», а в Севастополе мероприятия провели на базе технопарка «Кванториум», который первым в стране присоединился к «Движению Первых» среди кружков Национальной технологической инициативы.

Фестиваль в Городе-Герое объединил порядка 500 школьников, студентов и родителей. Полезную программу провели по 12 направлениям, посвящённым образованию, патриотизму, культуре, профессии, науке, здоровому образу жизни и другим сферам.

Главной темой праздника стала мечта и возможность каждого ребёнка в России воплотить её в нашей стране – стране возможностей. Мастер-классы и лекции посвятили упорному труду, которые превращает мечту в реальные достижения.

Воплотить мечту с «Движением Первых» на фестивале смогли 18 ребят, они получили первый паспорт гражданина России. Акцию «Мы – граждане России!» провели на церемонии открытия фестиваля.

Движение Первых» по всей стране проводит разные мероприятия для детей, а Севастополь стал одной из площадок большого детского праздника. Ребята, которые получили паспорт в День защиты детей, будут вспоминать этот момент всю жизнь, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.

Фестиваль «Движения Первых» нацелен на объединение детей и взрослых, их совместную деятельность. Это сообщество для жителей России всех возрастов, ключевая ценность которого – создавать вместе с детьми, а не вместо них. Организаторы подготовили не только развлекательную программу вместе с партнёрами, но и провели полезные лекции и мастер-классы.

Каждый ребёнок – мечтатель, и он уже Первый. В движении мы раскрываем таланты каждого активиста: кто-то прекрасно поёт или танцует, увлекается фотографией или любит научную деятельность. На фестивале мы объединили всех активистов, которые участвовали и побеждали во всероссийских соревнованиях и турнирах, чтобы участники познакомились со всеми направлениями нашей организации и нашли занятие по душе, – отмечает председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Анна Молчанова.

Мероприятия форума также прошли при поддержке филиала общества «Знание» в Севастополе. В рамках интерактива форума лекторы общественной организации провели для аудитории лекции на актуальные темы. К примеру, представители Севастопольской телерадиокомпании познакомили участников форума с VK-клипами, рассказали, как их снимать, чтобы ролик набирал просмотры. Участники, которые посетили лекцию Ирен Андруцкой, познакомились с основами ораторского мастерства.

Севастопольская телерадиокомпания присоединилась к фестивалю не только как информационный партнёр, но и провела лекции для участников большого события. Уверена, что те знания, которые ребята получили на наших образовательных блоках, они смогут применить на практике в региональном медиацентре «Движения Первых», – говорит начальник отдела по работе с социальными сетями Севастопольской телерадиокомпании Дарья Котрова.

На фестивале активисты смогли написать письма участникам спецоперации, поучаствовать в плетении маскировочных сетей. Представители Севастопольской городской избирательной комиссии познакомили детей с процедурой выборов. Самые активные попробовали себя в спортивных эстафетах, езде на моноколесе и электросамокате. Погрузиться в историю родного края помогли сотрудники парка живой истории «Федюхины высоты», которые представили экспозицию, посвящённую периоду первой обороны Севастополя.

Одним из направлений деятельности «Движения Первых» является формирование родительского сообщества. Для педагогов, наставников и родителей активистов прошла сессия, посвящённая актуальным вопросам воспитания в Севастополе. Её провели представители Общественной палаты.

Очень важно проводить такие мероприятия, где площадки организованы не только для детей, но и для взрослых. Сегодня мы обсуждали развитие сообщества «Родные-Любимые», членами которого уже являются активисты и их семьи, – отмечает заместитель председателя Общественной палаты Севастополя Денис Кондратьев.

Напомним, Российское движение детей и молодёжи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя