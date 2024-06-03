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В Севастополе стартовал фестиваль «Движение Первых»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе стартовал фестиваль «Движение Первых»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:09 03.06.2024

В Международный день защиты детей по всей стране прошёл Фестиваль детства и юности. Главной площадкой фестиваля «Движения Первых» стала выставка-форум «Россия», а в Севастополе мероприятия провели на базе технопарка «Кванториум», который первым в стране присоединился к «Движению Первых» среди кружков Национальной технологической инициативы.

Фестиваль в Городе-Герое объединил порядка 500 школьников, студентов и родителей. Полезную программу провели по 12 направлениям, посвящённым образованию, патриотизму, культуре, профессии, науке, здоровому образу жизни и другим сферам.

Главной темой праздника стала мечта и возможность каждого ребёнка в России воплотить её в нашей стране – стране возможностей. Мастер-классы и лекции посвятили упорному труду, которые превращает мечту в реальные достижения.

Воплотить мечту с «Движением Первых» на фестивале смогли 18 ребят, они получили первый паспорт гражданина России. Акцию «Мы – граждане России!» провели на церемонии открытия фестиваля.

Движение Первых» по всей стране проводит разные мероприятия для детей, а Севастополь стал одной из площадок большого детского праздника. Ребята, которые получили паспорт в День защиты детей, будут вспоминать этот момент всю жизнь, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.

Фестиваль «Движения Первых» нацелен на объединение детей и взрослых, их совместную деятельность. Это сообщество для жителей России всех возрастов, ключевая ценность которого – создавать вместе с детьми, а не вместо них. Организаторы подготовили не только развлекательную программу вместе с партнёрами, но и провели полезные лекции и мастер-классы.

Каждый ребёнок – мечтатель, и он уже Первый. В движении мы раскрываем таланты каждого активиста: кто-то прекрасно поёт или танцует, увлекается фотографией или любит научную деятельность. На фестивале мы объединили всех активистов, которые участвовали и побеждали во всероссийских соревнованиях и турнирах, чтобы участники познакомились со всеми направлениями нашей организации и нашли занятие по душе, – отмечает председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Анна Молчанова.

Мероприятия форума также прошли при поддержке филиала общества «Знание» в Севастополе. В рамках интерактива форума лекторы общественной организации провели для аудитории лекции на актуальные темы. К примеру, представители Севастопольской телерадиокомпании познакомили участников форума с VK-клипами, рассказали, как их снимать, чтобы ролик набирал просмотры. Участники, которые посетили лекцию Ирен Андруцкой, познакомились с основами ораторского мастерства.

Севастопольская телерадиокомпания присоединилась к фестивалю не только как информационный партнёр, но и провела лекции для участников большого события. Уверена, что те знания, которые ребята получили на наших образовательных блоках, они смогут применить на практике в региональном медиацентре «Движения Первых», – говорит начальник отдела по работе с социальными сетями Севастопольской телерадиокомпании Дарья Котрова.

На фестивале активисты смогли написать письма участникам спецоперации, поучаствовать в плетении маскировочных сетей. Представители Севастопольской городской избирательной комиссии познакомили детей с процедурой выборов. Самые активные попробовали себя в спортивных эстафетах, езде на моноколесе и электросамокате. Погрузиться в историю родного края помогли сотрудники парка живой истории «Федюхины высоты», которые представили экспозицию, посвящённую периоду первой обороны Севастополя.

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Одним из направлений деятельности «Движения Первых» является формирование родительского сообщества. Для педагогов, наставников и родителей активистов прошла сессия, посвящённая актуальным вопросам воспитания в Севастополе. Её провели представители Общественной палаты.

Очень важно проводить такие мероприятия, где площадки организованы не только для детей, но и для взрослых. Сегодня мы обсуждали развитие сообщества «Родные-Любимые», членами которого уже являются активисты и их семьи, – отмечает заместитель председателя Общественной палаты Севастополя Денис Кондратьев.

Напомним, Российское движение детей и молодёжи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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