В Севастополе стартовал форум крымских татар

II Севастопольский форум крымских татар проходит с 10 по 11 декабря. В мероприятии принимают участие представители крымскотатарских общественных организаций Севастополя, Крыма, представители молодежных организаций. Межрегиональная научно-практическая конференция проводится с обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Правительство всегда готово во всем содействовать и поддерживать этот форум. Сегодня община является неотъемлемой частью Севастополя, реализует значительное число проектов в различных сферах нашей жизни. Город системно занимается развитием и поддержкой крымскотатарского народа, принимает программы, проводит мероприятия, так будет продолжаться и дальше, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента внутренней политики Александра Романцова.

Так, в прошлом году в Севастополе ввели в эксплуатацию дом для реабилитированных народов. Кроме того, в рамках подпрограмм «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» и «Укрепление межнационального единства» крымскотатарским общественным объединениям за период с 2017 по 2021 годы выделено более десяти миллионов рублей – около шести миллионов на гранты и более четырех миллионов для проведения культурно-просветительских мероприятий в поддержку крымскотатарского народа.

Крым – это букет разных народов, которые всегда проживали в мире, дружбе и взаимопонимании. У нас есть своя история, есть свои герои, которыми мы гордимся. Мы ищем пути реализации своего потенциала не в ущерб другим, – отмечает председатель региональной общественной организации «Объединение крымских татар севастопольского региона «Ак-яр» Энвер Мамутдинов.

Участники форума также возложили цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Напомним, в 2020 году прошел первый форум крымских татар Севастопольского региона. Событие получило положительный общественный резонанс и было поддержано крымскотатарской общиной города.