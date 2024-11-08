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В Севастополе стартовал Форум работающей молодёжи
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе стартовал Форум работающей молодёжи

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:15 08.11.2024

Сегодня в Молодежном центре начался двухдневный форум, объединивший молодых специалистов из разных сфер: молодых педагогов, сотрудников предприятий города, государственных служащих, работников банковской сферы и других. В программе форума запланированы образовательные блоки в интерактивном формате от тренеров регионального центра «Скилл», сертифицированных коучей и бизнес-тренеров, федеральных экспертов. Участники рассмотрят теорию поколений в разрезе профессиональной деятельности и карьеры, формирование сообществ и их влияние на рабочие процессы, а также проанализируют проблемы, с которыми сталкиваются молодые специалисты.

Особое внимание уделят формированию единых ценностей, необходимых для создания здорового и сплоченного коллектива, ориентированного на достижение общих целей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.

Во второй день участники в формате стратегических сессий вместе с экспертами разработают показатели, необходимые для развития молодежи на следующий год, определят основные направления и планы, которые презентуют экспертам.

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Вместе с руководителем форума Таисией Пискайкиной, получившей поддержку Федерального агентства по делам молодежи по итогам конкурса «Росмолодежь. Гранты» на проведение форума, участники определят первые шаги координационного совета работающей молодежи Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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