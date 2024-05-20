В Севастополе стартовал конкурс эскизов четырёх медалей

В Севастополе стартовал конкурс на разработку эскизов четырёх наград. Это медаль имени Алексея Андреевича Максимова, медаль «За безупречную службу городу Севастополю», медаль «За мужество и верность долгу», медаль «За содействие специальной военной операции».

Медаль имени Алексея Андреевича Максимова будет вручаться за выдающиеся достижения и особые заслуги перед городом Севастополем в благотворительной и меценатской деятельности, медаль «За безупречную службу городу Севастополю» − за выдающиеся достижения и особые заслуги перед городом Севастополем в социально-экономической, научно-исследовательской, культурной и общественной деятельности, медаль «За мужество и верность долгу» − за проявленные мужество, смелость и отвагу при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, охране правопорядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в условиях, сопряжённых с риском для жизни, медаль «За содействие специальной военной операции» − за активную гражданскую позицию при осуществлении деятельности, направленной на помощь участникам СВО.

В конкурсе могут принять участие граждане РФ лично или в составе авторских коллективов. Подать можно одновременно несколько эскизов − по каждой из медалей.

Работы авторов принимаются с 21 мая по 4 июня 2024 года.

Для участия в конкурсе необходимо:

создать эскиз медали, изображённый любым способом на бумаге или с помощью графического редактора;

описать медаль с обоснованием применения тех или иных символов, обоснованием ценностно-смыслового содержания элементов дизайна медали, её наименования (объёмом не более 500 печатных знаков);

заполнить заявку по форме с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места работы (учёбы), адреса места жительства (проживания), контактного номера телефона, адреса электронной почты;

заполнить и подписать согласие на обработку персональных данных.

Обращаем внимание: для подачи эскизов нескольких медалей необходимо собрать и отправить отдельный пакет документов по каждому эскизу.

Документы вместе с эскизом медали до 4 июня необходимо направить по адресу электронной почты: apparat@sev.gov.ru. В качестве темы письма должно быть указано наименование медали, эскиз которой вы подаёте.

Основные критерии оценки эскиза медали:

оригинальность решений;

высокая художественная выразительность и эстетичный внешний вид;

соответствие тематике медали.

Комиссия оценивает эскизы медалей по балльной системе от одного до десяти в соответствии с критериями. Подведение итогов конкурса пройдёт не позднее десяти календарных дней со дня окончания приёма заявок.

Обращаем особое внимание на то, что при выполнении эскиза медали не допускается внешнее сходство с государственными наградами Российской Федерации. Недопустимо использовать изображение государственных символов РФ, пятиугольную колодку, обтянутую муаровой лентой, формы знаков, схожие с формами государственных наград РФ, ведомственных наград, установленных федеральными органами исполнительной власти РФ, исполнительными органами субъектов Российской Федерации (в первую очередь четырёхконечные равноконечные кресты с расширяющимися концами, четырёх- и восьмилучевые орденские звёзды).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя