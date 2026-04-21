В Севастополе стартовал конкурс на господдержку предприятий хлебопекарной промышленности

С 18 по 27 апреля включительно предприятия хлебопекарной промышленности могут подать заявку в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка на компенсацию части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба и хлебобулочных изделий.

Цель государственной поддержки — обеспечение стабильности производства и доступности социально значимых продуктов питания для жителей города. Субсидия предоставляется по ставке 2 970 рублей за одну тонну произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий. Механизм позволяет предприятиям частично возместить расходы на сырье, энергоносители, логистику и другие производственные нужды, что способствует поддержанию разумных цен на продукцию повседневного спроса.

Финансирование программы предусмотрено в объеме 36 млн рублей как в 2025, так и в 2026 году. Благодаря выделенным средствам в 2025 году предприятиями отрасли произведено и реализовано более 14 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в «Электронный бюджет».

Контактный телефон для справок: 8 (8692) 55-75-35

источник: пресс-служба Правительства Севастополя