Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе стартовал конкурс на господдержку предприятий хлебопекарной промышленности
Новости Республики
В Севастополе стартовал конкурс на господдержку предприятий хлебопекарной промышленности
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе стартовал конкурс на господдержку предприятий хлебопекарной промышленности

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:46 21.04.2026

С 18 по 27 апреля включительно предприятия хлебопекарной промышленности могут подать заявку в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка на компенсацию части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба и хлебобулочных изделий.

Цель государственной поддержки — обеспечение стабильности производства и доступности социально значимых продуктов питания для жителей города. Субсидия предоставляется по ставке 2 970 рублей за одну тонну произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий. Механизм позволяет предприятиям частично возместить расходы на сырье, энергоносители, логистику и другие производственные нужды, что способствует поддержанию разумных цен на продукцию повседневного спроса.

Финансирование программы предусмотрено в объеме 36 млн рублей как в 2025, так и в 2026 году. Благодаря выделенным средствам в 2025 году предприятиями отрасли произведено и реализовано более 14 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в «Электронный бюджет».

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте департамента.

Контактный телефон для справок: 8 (8692) 55-75-35

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.