В Севастополе стартовал купальный сезон. МЧС напоминает правила безопасности

В Севастополе дан старт купальному сезону. Официально он начался 15 июня и продлится до середины сентября – соответствующее решение было принято Правительством города. В 2024 году в регионе будут работать 27 оборудованных пляжей:

«Наш Парус». «Звёздный берег». «Орловка-1». «Вязовая роща». «Серебряный». «Золотой». «Нахимовец». «Мыс Хрустальный». «Песочный». «Аквамарин». «Омега» «Солдатский». «Яшмовый». «Учкуевка». «Любимовка-2». Пансионат «Изумруд». ДОЛ «Алькадар». Пансионат «Радость». ДОЛ «Ласпи». СОЛ «Горизонт». «Песочная бухта». «Солнечный». «Любимовка». «Дельфин». «Парк Победы». «Андреевка». «Ушакова балка».

Безопасность отдыхающих в оборудованных для купания местах будут обеспечивать более 200 спасателей, в задачи которых входит оказание необходимой помощи как на воде, так и на берегу. Из техники будут задействоваться катера и автомобили, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В 2023 году на воде случилось 22 происшествия, к сожалению, погибли 14 человек, в том числе 1 ребёнок. Спасены 11 человек, в том числе 4 ребёнка.

Проведённый анализ гибели людей на водных объектах Севастополя с 2014 по 2024 год показал, что большинство происшествий, повлекших гибель людей, произошли в местах, запрещённых для купания, либо на диких пляжах в потенциально опасных местах. Зачастую фатальным обстоятельством становилось алкогольное опьянение.

Из приведённой информации следует вывод: чаще всего гибель людей на воде происходит в результате легкомыслия граждан, переоценки сил и возможностей. Главное управление МЧС России по городу Севастополю призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасного поведения во время отдыха на пляже и купания в море!

исключите одиночные выходы на пляж;

если вы не умеете плавать, не заходите в воду глубже, чем по пояс;

не прыгайте в воду со скал, причалов, лодок и катеров;

не допускайте купания и пребывания детей у воды без контроля взрослых;

не посещайте с целью купания не оборудованное для отдыха побережье и запрещенные для купания места;

запрещено использование для плавания надувных матрасов и игрушек, автомобильных камер;

категорически запрещается проведение любых мероприятий на воде вне пределов видимости и без обеспечения средствами сигнализации, оповещения и связи;

категорически запрещается подплывать к любым судам – как движущимся, так и стоящим на якорной стоянке, к затопленным или частично затопленным плавсредствам – это смертельно опасно, особенно при волнении на море и сильном течении; движущиеся плавсредства создают водовороты, волны и затягивают под винты плавающих вблизи людей;

не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в общественных местах купания;

не подавайте крики ложной тревоги;

не используйте опасные игры в воде и под водой – особенно связанные с захватом купающихся;

не заплывайте за заградительные буйки;

ни в коем случае не купайтесь в штормовую погоду;

не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

в воде следует находиться не более 10-15 минут.

Важно знать, что не всегда признаками того, что человек тонет, являются отчаянные крики о помощи и взмахи руками. Часто тонущие физиологически не способны кричать, ведь моментов, когда они выныривают из воды, едва хватает на короткие вдохи и выдохи. Также нередко люди инстинктивно вытягивают руки в стороны в попытке оттолкнуться от воды, потому не могут размахивать ими, чтобы привлечь внимание. Стоит насторожиться, если голова человека запрокинута назад, рот открыт и находится почти под водой, голова попеременно погружается под воду и резко выныривает. В таком случае и на вопрос «Всё ли в порядке?» ответа не последует – это верный знак: срочно нужна помощь. Не стоит забывать, что, ныряя в незнакомых местах, можно получить серьёзные травмы, а от удара головой и вовсе потерять сознание и погибнуть. Нередко дети устраивают в воде игры, связанные с захватами других пловцов, сталкивают друг друга с надводных сооружений, цепляются за брёвна, доски, используют самодельные плоты. Это всегда сопряжено с серьёзным риском. Также бесконтрольно купающаяся детвора часто допускает переохлаждение тела, что может повлечь судороги, не дающие удержаться на воде. Случается и такое: попав в опасную ситуацию во время купания, человек усугубляет её паникой. Например, оказавшись далеко от берега. Сил выплыть достаточно, позвать на помощь тоже возможность есть, но страх сковывает тело, путает мысли, не даёт сосредоточиться на принятии верного решения. Потому важно сохранять бдительность и никогда не позволять испугу и тревоге завладеть вами!

Помните: во время отдыха на воде и у воды нельзя пренебрегать осторожностью, дисциплиной, организованностью и ответственностью! Не подвергайте опасности свою жизнь, не рискуйте благополучием и здоровьем своих детей! Берегите себя и своих близких!

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе