В Севастополе стартовал Международный форум молодых кинематографистов «Глобальные Ценности»

В Севастопольском академическом театре им. А. В. Луначарского прошла пресс-конференция и торжественная церемония награждения победителей IV Международного форума молодых кинематографистов «Глобальные ценности». В 2024 году форум объединил талантливых кинематографистов из 11 стран: России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Молдовы, Индии, Уганды, Ирана, Сенегала и Южной Кореи.

На кинофестивале «Глобальные ценности» мы собрали талантливых молодых кинематографистов из 11 стран мира. В течение двух дней зрители смогут насладиться просмотром и оценить их работы, погрузившись в мир их творческих видений. Этот фестиваль – прекрасная возможность увидеть новые имена, новые идеи, новые взгляды на мир. В четвертый раз Севастополь с радостью открывает свои двери молодым талантам, предоставляя им платформу для обмена опытом, диалога и взаимодействия, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.

Программа фестиваля также включает в себя конкурс короткометражных фильмов, в котором молодые режиссёры из разных стран смогут представить свои работы на суд жюри и зрителей.

Я считаю, что у зрителя есть два пути: слезы или смех. Люди либо смеются, либо плачут, либо они бесстрастны. В этом случае значит, что фильм потерян. То есть фильм их не включил, не вызвал в них отзыв, не достал до зрителей. А первые два варианта означают, что контакт произошел. Верю, что и в рамках фестиваля у зрителей произойдет контакт, – отмечает генеральный директор продюсерского центра ВГИК Федор Попов.

Напомним, международный форум молодых кинематографистов «Глобальные Ценности» призван стать значимым событием, способным не только раскрыть новые таланты, но и внести вклад в мировое культурное наследие. С 27 сентября в кинотеатре «Россия» проходят кинопоказы. С афишей можно ознакомиться здесь.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя