В Севастополе стартовал новый этап онлайн-школы вожатского мастерства

В Севастополе впервые проводится Школа вожатского мастерства в формате онлайн. Уже обработано более 400 заявок, а также заполнены анкеты и проведено психологическое тестирование. Следующий этап – теоретический курс – начинается 22 апреля. Мероприятие, которое традиционно проводилось в одном из лагерей Крыма, состоит из трех этапов. Первый этап проходил с февраля по апрель. В течение этого времени организаторы приняли и обработали более 400 заявок, а затем участники заполнили анкеты, где рассказали о себе и прошли психологическое тестирование, вопросы которого моделировали наиболее распространенные лагерные ситуации.

Теперь будущих вожатых ждет теоретический курс. Проводиться он будет на двух платформах: Вконтакте и Instagram. Участников ждет много материала: прямые трансляции в официальном аккаунте в вожатых Севастополя и в официальной группе мероприятия Вконтакте, мастер-классы от опытных вожатых, видеоматериалы с кураторами. Не обойтись без лекций, на которых освятят актуальные темы, необходимые для работы с детьми: от игр для детей различного возраста до оказания первой медицинской помощи. Итогом курса станет экзамен, и сертификат, подтверждающий полученные знания, — отмечают в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Школа вожатского мастерства – ежегодное мероприятие, результатом которого является профессиональная подготовка студентов к работе в лагере. В этом году мероприятие в Севастополе осуществляется на средства, выигранные во «Всероссийском грантовом конкурсе молодежных проектов 2019».

Организаторы мероприятия: Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр спортивных и социальных программ Севастополя», а также Севастопольское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»