В Севастополе стартовал основной период сдачи ЕГЭ

Сегодня выпускники российских школ сдают единый госэкзамен по географии, литературе и химии. В Севастополе одиннадцатиклассники пишут ЕГЭ в трёх пунктах, расположенных на базе школ № 22, 32, 45.

В пункты проведения экзаменов пришли 513 севастопольских выпускников этого года: на ЕГЭ по химии зарегистрированы 262 человека, по литературе – 186 человек, по географии – 65 человек. Эти испытания не относятся к числу обязательных, их выпускники сдают в качестве вступительных экзаменов в вуз.

Несмотря на то, что в этом году для Севастополя изменён порядок проведения ГИА, большинство одиннадцатиклассников оценили преимущество сдачи ЕГЭ, и массовых отказов от ЕГЭ в Севастополе нет. На сегодняшний день из тех выпускников, кто был зарегистрирован на первые экзамены, приняли решение пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации только 26 человек, они получат аттестаты о среднем общем образовании по итоговым оценкам, этим ребятам предстоит сдавать внутренние вступительные экзамены в каждом вузе отдельно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

Руководитель профильного ведомства отметил, что особое внимание уделяется соблюдению мер безопасности.

При сигнале «Воздушная тревога» сотрудники школ и выпускники организованно следуют к местам укрытия. С собой выпускники берут только паспорт, использование телефонов и учебной литературы запрещено. В укрытиях есть медикаменты, питьевая вода. После того, как будет объявлен отбой, участникам экзамена будет предложено пройти в аудитории для продолжения написания экзаменационной работы. Если выпускники решат продолжить экзамен, время тестирования увеличат ровно на столько, сколько длилась воздушная тревога. Время фиксируется на доске в аудиториях, работают камеры. Если участник экзамена принимает решение покинуть пункт проведения экзамена, ему будет предложено сдавать экзамен в резервные дни, — говорит Максим Кривонос.

Длительность ЕГЭ по химии – 3 часа 30 минут. Экзаменационная работа состоит из 34 заданий. К каждому варианту прилагаются справочные материалы, во время экзамена разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

Продолжительность экзамена по литературе – 3 часа 55 минут. За это время участникам предстоит выполнить 11 заданий, в том числе написать развёрнутое сочинение на литературную тему объёмом не менее 200 слов. При выполнении заданий экзаменационной работы по литературе участники имеют право пользоваться орфографическим словарём.

На ЕГЭ по географии за 3 часа выпускники должны выполнить 29 заданий. На этом экзамене разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

Я весь год, даже больше, готовилась к экзаменам. Сегодня сдаю химию. Планирую поступать в медицинский вуз. ЕГЭ – это возможно сдать экзамены один раз и направить результаты в пять вузов, так проще, чем сдавать экзамены в каждом вузе отдельно. Меньше стресса, — отмечает выпускница Ксения.

Результаты экзаменов выпускники узнают не позднее 6 июня. Основной период ЕГЭ-2024 продлится с 23 мая по 5 июля.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя