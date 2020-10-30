В Севастополе стартовал отопительный сезон — подключают дома к системе

На сегодняшний день ГУПС «Севтеплоэнерго» ведётся запуск источников теплоснабжения по установленному графику, с которым можно ознакомится на
Для того, чтобы тепло поступало ко всем потребителям, ведется комплексная работа со всеми ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя.
По вопросам отсутствия отопления в многоквартирном доме (квартире) необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании:
- ГУПС «УК Инкерман»
Дежурный телефон — +79788220081, +79782015287
- ГУПС «УК Север»
Дежурный телефон — +7978 9863101, +7 8692 71 46 81
- ООО «УК Балаклавского района»
Дежурный телефон — +7978 8287258, +7978 1432291
- ООО «УК»
Дежурный телефон — +7978 1411713
- ГУПС «УК Гагаринского района-2»
Дежурный телефон — +7978 2568238, +7 8692 41 66 10
- ГУПС «УК Стрелецкая бухта»
Дежурный телефон — +7978 8768524, +7978 7204496, +7 8692 24 02 96
- ГБУ «Госжилфонд»
Дежурный телефон — +7978 1411713
- ГУПС «УК Нахимовского района»
Дежурный телефон — +7978 0399515, +7978 1411713, +7 8692 49 63 85, +7 8692 44 40 66
- ООО «УК Гагаринского района -1»
Дежурный телефон — +7978 5690576, +7978 8768524, +7988 3649333
- ООО «УК Центр»
Дежурный телефон — +7978 141 80 35, +7 8692 55 20 29
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