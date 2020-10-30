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Отопительный сезон в Евпатории возобновились, но меру нужной сочли не все

В Севастополе стартовал отопительный сезон — подключают дома к системе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:24 30.10.2020

На сегодняшний день ГУПС «Севтеплоэнерго» ведётся запуск источников теплоснабжения по установленному графику, с которым можно ознакомится на сайте ГУПС «Севтеплоэнерго» .

Для того, чтобы тепло поступало ко всем потребителям, ведется комплексная работа со всеми ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

По вопросам отсутствия отопления в многоквартирном доме (квартире) необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании:

  • ГУПС «УК Инкерман»

Дежурный телефон — +79788220081, +79782015287

  • ГУПС «УК Север»

Дежурный телефон — +7978 9863101, +7 8692 71 46 81

  • ООО «УК Балаклавского района»

Дежурный телефон — +7978 8287258, +7978 1432291

  • ООО «УК»

Дежурный телефон — +7978 1411713

  • ГУПС «УК Гагаринского района-2»

Дежурный телефон — +7978 2568238, +7 8692 41 66 10

  • ГУПС «УК Стрелецкая бухта»

Дежурный телефон — +7978 8768524, +7978 7204496, +7 8692 24 02 96

  • ГБУ «Госжилфонд»

Дежурный телефон — +7978 1411713

  • ГУПС «УК Нахимовского района»

Дежурный телефон — +7978 0399515, +7978 1411713, +7 8692 49 63 85, +7 8692 44 40 66

  • ООО «УК Гагаринского района -1»

Дежурный телефон — +7978 5690576, +7978 8768524, +7988 3649333

  • ООО «УК Центр»

Дежурный телефон — +7978 141 80 35, +7 8692 55 20 29

В Севастополе стартовал отопительный сезон - подключают дома к системе

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