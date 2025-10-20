В Севастополе стартовал прием заявок на субсидии для виноградарей

С 20 по 30 октября 2025 года включительно в Севастополе проходит прием заявок от субъектов виноградарства и виноделия на участие в отборе по предоставлению субсидий.
Государственная поддержка направлена на возмещение части затрат, понесенных хозяйствами на содержание молодых виноградников возрастом до 4 лет.
Субсидирование будет осуществляться по следующим ключевым направлениям:
- Обеспечение закладки виноградных насаждений — поддержка мероприятий, связанных с созданием новых виноградников;
- Приобретение посадочного материала отечественного производства — компенсация расходов на покупку саженцев винограда, выращенных в России;
- Приобретение основных средств и оборудования — возмещение части затрат на технику и оборудование, необходимые для производства винодельческой продукции.
Эта мера господдержки призвана стимулировать развитие отечественного виноградарства, повысить конкурентоспособность местных производителей и обеспечить устойчивое развитие отрасли в регионе.
В 2025 году на реализацию программы выделено 251 миллион рублей.
Потенциальным участникам отбора необходимо заранее оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и обеспечить доступ в систему «Электронный бюджет», так как подача заявок осуществляется исключительно в электронном виде.
За дополнительной информацией и консультациями можно обратиться по телефонам: 8 (8692) 45-38-05, 8 (8692) 55-75-35
Полный перечень требований, порядок подачи заявок и необходимые документы размещены на официальном сайте Правительства Севастополя.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
