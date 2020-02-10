В Севастополе стартовал приём документов на участие во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Всероссийский конкурс «Семья года» в этом году традиционно будет проводиться по трем номинациям: «молодая семья», «многодетная семья» и «семейная династия».

Приглашаем к участию интересные, активные семьи, проживающие в Севастополе, сохраняющие семейные традиции, а также создающие благоприятные условия для развития своих детей. Семьям, решившим участвовать в конкурсе, необходимо до 20 марта подать заявку на участие и пакет документов в Центр помощи семье и детям по ул.Пушкина, 18, — цитирует пресс-служба директора городского Центра помощи семье и детям Ирину Мочалову.

По словам специалиста, в номинации «молодая семья» возраст супругов не должен превышать 35 лет, а в «семейной династии» — должно быть не менее трех поколений последователей одной профессии. Многодетной же считается семья, в которой воспитываются трое и более детей, включая приемных.

Для участия в конкурсе, помимо персональных документов, семья предоставляет на суд конкурсной комиссии так называемый альбом «Семейный портрет». Он включает в себя семейные фотографии, а также письменный рассказ об истории семьи. К примеру, это может быть интересная история знакомства родителей или рождения детей, традиция передачи имен в семье, увлечения и достижения всех членов семьи, семейные традиции воспитания детей и др., — подчеркнула директор центра помощи семье и детям.

По результатам проведения регионального этапа, в каждой номинации конкурсной комиссией будут определены по одному победителю.

В свою очередь, победители региона примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года». По его итогам будет издана почётная книга «Семья года» с историями семей-победителей, описанием их традиций и семейных ценностей.