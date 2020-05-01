В Севастополе стартовал приём заявок от молодёжи на получение грантов

Департамент экономического развития Правительства Севастополя информирует о предоставлении грантовой поддержки молодежи города. Конкурсные заявки на получение грантов принимаются с 30 апреля по 18 мая 2020 года (включительно).

Гранты молодёжи предоставляются за счет средств бюджета города Севастополя в рамках реализации мероприятий государственной программы города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе» для начала или осуществления (развития) предпринимательской деятельности. Размер гранта – до 300 тысяч рублей на одного получателя поддержки. Срок использования гранта составляет не более 1 (одного) календарного года, следующего за годом предоставления гранта, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Грант предоставляется в форме субсидии физическим лицам в возрасте до 35 лет и субъектам малого предпринимательства для финансирования затрат в рамках реализации бизнес-проекта в соответствии с Порядком предоставления грантовой поддержки молодежи города Севастополя для осуществления предпринимательской деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Севастополя от 30.04.2020 № 168-ПП (далее – Порядок предоставления грантов).

Право на получение гранта имеют:

1. Физические лица в возрасте до 35 лет (включительно), планирующие начать предпринимательскую деятельность и окончившие профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования, физические лица в возрасте до 35 лет (включительно), планирующие начать предпринимательскую деятельность и обучающиеся по программам магистратуры или на выпускном курсе по программам бакалавриата;

2. Индивидуальные предприниматели в возрасте до 35 лет (включительно), окончившие профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования (далее – индивидуальные предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятельность не более трех лет с момента государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на день подачи конкурсной заявки;

3. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность не более трех лет с момента государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на день подачи конкурсной заявки, при условии, что в состав их учредителей входит хотя бы одно физическое лицо в возрасте до 35 лет (включительно), окончившее профессиональную образовательную организацию или образовательную организацию высшего образования.

Основное условие предоставления гранта — подготовка и предоставление бизнес-проекта.

Единовременно Заявитель имеет право представить только один бизнес-проект.

Конкурсная заявка может быть представлена одним из нижеследующих способов:

1. Лично заявителем в запечатанном конверте на бумажном носителе;

2. На бумажном носителе заказным письмом по почте или бандеролью с описью вложения и уведомлением о вручении;

3. Через государственную информационную систему города Севастополя «Портал органов государственной власти города Севастополя»: Grant.sev.gov.ru

Внимание! В условиях режима повышенной готовности, введенным Указом Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ, конкурсная заявка представляется заказным письмом по почте или бандеролью с описью вложения и уведомлением о вручении или через специализированный сервис Grant.sev.gov.ru .

Адрес Департамента экономического развития города Севастополя:

299029 г. Севастополь, пр-т Ген. Острякова, 13

телефоны 54-56-97; 48-12-58; 48-12-76; 40-05-56

Порядок предоставления грантов опубликован на сайте Правительства Севастополя.