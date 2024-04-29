В Севастополе стартовал приём эскизов медали ко Дню семьи, любви и верности

Департамент труда и социальной защиты населения объявил о приёме эскизов медали ко Дню семьи, любви и верности. Лучший оригинальный, не имеющий аналогов эскиз послужит основой для создания медали, которой будут чествовать семьи Севастополя, прожившие в браке более 25 лет.

Свои работы могут подать граждане Российской Федерации лично или в составе авторских коллективов. Эскизы принимаются до 13 мая 2024 года.

Для участия необходимо:

— нарисовать эскиз медали, который может содержать элементы символов Дня семьи, любви и верности и традиционных символов города Севастополя;

— заполнить заявку по форме;

— заполнить и подписать согласие на обработку персональных данных;

— описать эскиз с обоснованием применения тех или иных символов, ценностно-смыслового содержания элементов дизайна медали, её наименования, материала изготовления, ориентировочной стоимости — описание не должно содержать более 500 знаков.

Данные документы вместе с эскизом медали необходимо направить по адресу электронной почты dtszn@sev.gov.ru до 13 мая 2024 года.

Основные критерии оценки эскиза медали:

— оригинальность решений;

— высокая художественная выразительность и эстетичный внешний вид;

— соответствие медали тематике конкурса.

Разработчик лучшего эскиза совместно с профессиональным дизайнером подготовит финальную версию макета медали для её производства.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя