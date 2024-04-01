В Севастополе стартовал приём заявлений в первый класс

Сегодня в Севастополе начался приём заявлений для поступления в первый класс. Об этом в ходе аппаратного совещания в Правительстве под председательством губернатора Михаила Развожаева доложил и. о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос. По состоянию на 12:00 было подано уже порядка 1 000 заявлений.

Приёмная кампания у нас традиционна разбита на два этапа: первый начался сегодня с 00:00, и продлится он до 30 июня. В ходе этого этапа проводится приём документов на детей, которые проживают на закреплённой за школой территории. После того, как завершится первый этап, в течение трёх рабочих дней будет издан приказ о зачислении ребят в образовательные организации. То есть, приблизительно 3 июля родители уже будут знать, куда зачислен их ребёнок. Далее, 6 июля, начнётся второй этап: здесь производится приём документов на детей, которые проживают не на закреплённой за школой территории. Тут, соответственно, зачисление происходит на основании свободных мест. С 6 июля на сайте школ можно будет просматривать информацию о свободных местах и подавать заявления, она будет обновляться ежедневно. Приказы во время второго этапа будут издаваться в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявлений, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

Также он отметил, что в случае, если мест в конкретном учебном заведении уже не осталось, но родители настаивают преимущественно на этом микрорайоне, им необходимо будет обратиться в департамент образования, где адресно будет подобрано наиболее подходящее решение для семьи.

Основное требование для приёма ребёнка в первый класс – возраст от шести лет и шести месяцев до восьми лет.

Если ребята младше шести лет, тогда для зачисления ребёнка в первый класс необходимо предоставить заключение специальной комиссии, – подчеркивает Максим Кривонос.

В Севастополе для некоторых категорий детей действует льготный порядок зачисления в первый класс: внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления.

Разъяснительная работа для родителей велась в течение прошлого месяца, и родители уже сейчас пользуются льготами при подаче заявлений. Сегодня мы ещё раз запустим информационную кампанию, проанализируем, какие ошибки были допущены родителями при подаче заявлений, чтобы нивелировать их в будущем, – говорит и. о. директора департамента образования и науки.

Напомним, подать заявление на зачисление в первый класс можно тремя способами: через портал «Госуслуги», лично в школе, а также через «Почту России».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя