В Севастополе стартовал проект «Фитнес-бабушка»

Сегодня в пяти фитнес-клубах Севастополя стартовал уникальный проект «Фитнес-бабушка». При первом визите участницы проходят анализ телосложения и рассказывают о том, какого результата хотели бы добиться. В течение месяца с каждой из них будут заниматься профессиональные тренеры. Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Сегодня мы стартуем уже в третий раз, и наша главная задача, наша миссия – вовлечь женщин серебряного возраста категории 55+ в активные занятия физической культурой. В текущем сезоне планируем охватить более 280 женщин, но, учитывая практику и востребованность данного проекта, я уверен, что мы достигнем ещё большего результата. В течение двух недель ещё можно подать заявку и принять участие в проекте «Фитнес-бабушка», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Севастополя Сергея Резниченко.

Каждое занятие включает разминку, кардиотренировку с учётом возраста и особенностей здоровья, силовую тренировку, заминку и растяжку. В программе проекта:

диагностика телосложения;

тренировки в сопровождении фитнес-экспертов;

рекомендации по здоровому питанию;

После того, как проходит тренировка в основном круге — здесь идет и силовая, и кардио, и упражнения, — мы делаем на координацию и на гибкость. Дальше мы переходим на растяжку — стретчинг. Чем также безопасна тренировка — каждые восемь минут мы измеряем пульс для того, чтобы знать целевую нагрузку, можно ли более интенсивно тренироваться, – говорит руководитель проекта «Фитнес-бабушка» Алла Бабич.

Тренировки помогают проработать все группы мышц, улучшить подвижность суставов, нормализовать кровяное давление, липидный обмен, улучшить тонус и эластичность сосудов.

После первого занятия поняла, что я ещё очень даже ничего, могу. И хочется, чтобы это «ничего» продолжалось очень долго. Чтобы было здоровье, чтобы была энергия, чтобы было хорошее настроение. Осеннюю депрессию решила победить при помощи фитнеса, – отмечает участница проекта Ирина.

Занятия пройдут с 13 ноября по 8 декабря в спортивных центрах по адресам:

ул. Борисова, 1 (третий этаж, р-н Борисовского рынка);

пр. Генерала Острякова, 123Г, третий этаж;

ул. Большая Морская, 50;

пр. Октябрьской Революции, 67;

пр. Победы, 1А, второй этаж.

Для занятий нужны удобная одежда и сменная обувь, телефон для записи: +7 (978) 692-01-01.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя