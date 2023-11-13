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В Севастополе стартовал проект «Фитнес-бабушка»

В Севастополе стартовал проект «Фитнес-бабушка»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:57 13.11.2023

Сегодня в пяти фитнес-клубах Севастополя стартовал уникальный проект «Фитнес-бабушка». При первом визите участницы проходят анализ телосложения и рассказывают о том, какого результата хотели бы добиться. В течение месяца с каждой из них будут заниматься профессиональные тренеры. Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Сегодня мы стартуем уже в третий раз, и наша главная задача, наша миссия – вовлечь женщин серебряного возраста категории 55+ в активные занятия физической культурой. В текущем сезоне планируем охватить более 280 женщин, но, учитывая практику и востребованность данного проекта, я уверен, что мы достигнем ещё большего результата. В течение двух недель ещё можно подать заявку и принять участие в проекте «Фитнес-бабушка», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Севастополя Сергея Резниченко.

В Севастополе стартовал проект "Фитнес-бабушка" В Севастополе стартовал проект "Фитнес-бабушка" В Севастополе стартовал проект "Фитнес-бабушка" В Севастополе стартовал проект "Фитнес-бабушка"

Каждое занятие включает разминку, кардиотренировку с учётом возраста и особенностей здоровья, силовую тренировку, заминку и растяжку. В программе проекта:

  • диагностика телосложения;
  • тренировки в сопровождении фитнес-экспертов;
  • рекомендации по здоровому питанию;

После того, как проходит тренировка в основном круге — здесь идет и силовая, и кардио, и упражнения, — мы делаем на координацию и на гибкость. Дальше мы переходим на растяжку — стретчинг. Чем также безопасна тренировка — каждые восемь минут мы измеряем пульс для того, чтобы знать целевую нагрузку, можно ли более интенсивно тренироваться, – говорит руководитель проекта «Фитнес-бабушка» Алла Бабич.

Тренировки помогают проработать все группы мышц, улучшить подвижность суставов, нормализовать кровяное давление, липидный обмен, улучшить тонус и эластичность сосудов.

После первого занятия поняла, что я ещё очень даже ничего, могу. И хочется, чтобы это «ничего» продолжалось очень долго. Чтобы было здоровье, чтобы была энергия, чтобы было хорошее настроение. Осеннюю депрессию решила победить при помощи фитнеса, – отмечает участница проекта Ирина.

Занятия пройдут с 13 ноября по 8 декабря в спортивных центрах по адресам:

  • ул. Борисова, 1 (третий этаж, р-н Борисовского рынка);
  • пр. Генерала Острякова, 123Г, третий этаж;
  • ул. Большая Морская, 50;
  • пр. Октябрьской Революции, 67;
  • пр. Победы, 1А, второй этаж.
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Для занятий нужны удобная одежда и сменная обувь, телефон для записи: +7 (978) 692-01-01.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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