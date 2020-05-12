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В Севастополе стартовал региональный этап конкурса "Регион добрых дел". Идёт регистрация
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе стартовал региональный этап конкурса «Регион добрых дел». Идёт регистрация

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:59 12.05.2020

Конкурс «Регион добрых дел», отмечают его организаторы, направлен на создание условий для устойчивого развития добровольческих инициатив в субъектах нашей страны, повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольчество.

В рамках конкурса некоммерческие организации Севастополя, государственные и автономные бюджетные учреждения, а также зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления смогут получить финансовую поддержку для реализации наилучших добровольческих практик. Им предлагается представить свой проект в одном из направлений конкурса: школьное добровольчество; студенческое добровольчество; добровольчество трудоспособного населения и «серебряное» добровольчество. Стоит отметить, что проекты должны быть направлены на повышение качества отдельного вида добровольчества в регионе, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Желающие смогут получить консультацию по написанию заявки в телефонном режиме по номеру: 8 (988) 320-51-93 или по почте: rdd_sevastopol@mail.ru.

Заявки принимаются до 23 мая на электронный адрес: rdd_sevastopol@mail.ru с пометкой «На Конкурс».

Мероприятие организовано Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя и ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр спортивных и социальных программ Севастополя».

В Севастополе стартовал региональный этап конкурса "Регион добрых дел". Идёт регистрация

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