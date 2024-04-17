В Севастополе стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс»

В соревнованиях регионального этапа в Севастополе примут участие в категориях:

«школьники» – 16 человек;

«студенты» – 72 человека;

«специалисты» – 5 человек.

Конкурсные испытания пройдут по 13 компетенциям: адаптивная физкультура, малярное дело, медицинский и социальный уход, обработка текста, дизайн плаката, изобразительное искусство, ландшафтный дизайн, массажисты, бисероплетение, кондитерское дело, поварское дело, дошкольное воспитание, психология. Оценивать работы конкурсантов будут 75 экспертов.

Главная задача «Абилимпикса» – это трудоустройство, профориентация, социализация людей с инвалидностью. В этом году движению «Абилимпикс» в России исполняется 10 лет, региональные чемпионаты 2024 года должны стать не просто соревнованиями, а востребованной дискуссионной площадкой, на которой обсудят актуальные вопросы профессионального обучения людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, площадкой апробации новых инклюзивных практик, профессиональной ориентации и трудоустройства, а также добровольческой площадкой по формированию толерантной инклюзивной среды. Конкурсные задания чемпионата актуализированы совместно с работодателями региона с целью расширения возможностей трудоустройства участников и освоения ими новых видов профессиональной деятельности в регионах. Желаю всем участникам чемпионата новых побед и достижений! – отмечает директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин.

За 10 лет движение «Абилимпикс» в России стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а все участники стали одной большой семьёй «Абилимпикс».

Севастополь принимает активное участие в чемпионате «Абилимпикс» с 2018 года. За это время порядка 400 севастопольцев с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировали своё мастерство в рамках конкурсных испытаний. Это говорит об актуальности чемпионатного движения, о возможностях личностного и профессионального роста для ребят. Для многих чемпионат – это вызов самому себе, возможность показать свои навыки, перенять опыт у лучших. Чемпионатное движение в Севастополе развивается. В этом году в список компетенций регионального этапа включены новые направления: кондитерское дело для школьников, кондитерское дело и бисероплетение для студентов. Чемпионат «Абилимпикс» доказывает, что Россия – это страна возможностей для каждого, главное – желание и активная жизненная позиция, — говорит и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.

Впервые в этом году в рамках соревновательной программы регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» пройдут два фестиваля: «Фестиваль возможностей» для участников от 14 лет на площадке общеобразовательной школы-интерната № 1 и фестиваль «Знакомство с профессией», в котором примут участие дети дошкольного возраста и ученики 1–6-х классов, основная площадка – детский сад № 131. Главной целью проведения этих фестивалей является дальнейшая социализация и адаптация ребят, демонстрация участниками фестивалей навыков по выполнению отдельных трудовых функций и вовлечение к участию в движении «Абилимпикс».

С напутствием перед участниками этого года выступила победитель национального чемпионата «Абилимпикс» 2018 года в категории «специалисты» по компетенции «Психология» Елена Ермолаева.

«Абилимпикс» – это возможности, общение, сила духа. «Абилимпикс» даёт уникальную возможность заявить о себе, показать свои навыки и умения, а также получить бесценный опыт, такой важный для становления личности и саморазвития. У меня свой особенный путь в этом конкурсе. В 2018 году я принимала участие в компетенции «Предпринимательство» среди специалистов и заняла первое место, получила золотую медаль. У меня появилась уникальная возможность попробовать свои силы в национальном Всероссийском чемпионате в Москве. Когда я летела в Москву, я была уверена на 100%, что я лечу за победой, и я принесла золотую медаль в Севастополь. Мой путь продолжился дальше. В 2019 году я принимала участие в компетенции «Психология» среди специалистов, заняла третье место и получила бронзовую медаль. Очень приятно было то, что на этом конкурсе я встретила много добрых и талантливых людей. В этом году я уже в конкурсе «эксперт», и я оцениваю специалистов-предпринимателей. Я хочу сказать, что, когда в нашей голове появляются новые идеи по улучшению нашей жизни, где-то рядом всё время стоит страх. И мы начинаем придумывать разные препятствия и отговорки, чтобы не идти к желаемому. Если появились в голове новые идеи, значит, всегда будут новые возможности. Самое главное – действовать. «Абилимпикс» – это конкурс сильнейших. Я желаю вам удачи в достижении ваших целей. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы! — подчёркивает Елена Ермолаева.

Победители регионального этапа будут участвовать в отборочных турах, далее – участие в национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдёт в Москве в октябре текущего года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя