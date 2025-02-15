В Севастополе стартовал региональный этап Чемпионатного движения

В Севастополе проходит региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. С 14 по 21 февраля 184 молодых профессионала — 153 студента и 31 школьник (самому младшему – всего 14 лет) – продемонстрируют свои навыки в 29 компетенциях. Торжественное открытие чемпионата состоялось в Севастопольском центре культуры и искусства.

Участников соревнований приветствовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, педагоги и директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

В этом году система СПО России отмечает 85-летие. Система развивается в соответствии с запросами нашего государства, становится более современной и практико-ориентированной. Молодежь получает профессию благодаря нашим преподавателям, мастерам производственного обучения. Именно они воспитывают новое поколение профессионалов, влюбленных в свое дело. Именно они передают весь свой жизненный опыт, все свое мастерство ребятам. Чемпионат – это своего рода олимпиада, где ребята показывают, как они могут решать поставленные задачи. Среди экспертов и наблюдателей на конкурсных площадках будут работодатели, которые смогут выбрать для своих предприятий лучшие молодые кадры. Искренне желаю всем честной борьбы! — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

Конкурсные направления включают широкий спектр профессий: от «Бухгалтерского учета» и «Дошкольного воспитания» до «Ремонта и обслуживания легковых автомобилей», «Разработки виртуальных миров» и «Ремесленной керамики». Оценивать мастерство участников будут около 200 экспертов.

Я учусь на повара и буду участвовать в компетенции «Поварское дело». Мне нравится готовить. Подготовка к этим соревнованиям помогает узнать что-то новое о нашем деле и развить свои способности. Мы знаем, какие задания будут, поэтому волнения меньше. В первый день мне предстоит приготовить салат «Мимоза», уху, расстегай, второе горячее блюдо из рыбы и два гарнира. Во второй день буду готовить тапас, бургер и панкейки, в третий день — закуски, горячее блюдо из морепродуктов, горячее из мяса и десерт. У меня очень хороший учитель и мастер, который меня готовил. Я надеюсь на успех, — отмечает студентка первого курса многопрофильного колледжа им. Маршала инженерных войск А.В. Геловани Софья Варминская.

Чемпионатное движение реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», направленного на повышение престижа рабочих профессий, профессиональный рост молодежи и эффективное кадровое обеспечение экономики.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя