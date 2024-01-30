В Севастополе стартовал региональный этап конкурса «Воспитатель года России — 2024»

В детском саду № 107 состоялась торжественная церемония открытия регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России — 2024». Именно в этом дошкольном учреждении работает педагог Анна Афанасенко, которая заняла первое место в региональном этапе конкурса в прошлом году. На церемонии открытия присутствовали члены жюри, педагоги-конкурсанты, представители организационного комитета.

Севастополь стал активным участником конкурса «Воспитатель года России» в 2016 году. За это время в нём приняли участие 67 педагогов дошкольного образования.

В этом году 10 севастопольских педагогов — воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные работники — продемонстрируют своё мастерство, наработанное годами. Участникам предстоит пройти три тура. Этапы определяются Министерством просвещения РФ. Первый тур заочный — на сайтах учреждения участники выкладывают своё интернет-портфолио и визитную карточку «Я педагог». Второй тур очный и включает два конкурсных испытания: «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Участники узнают тему занятия и возрастную группу, с которой будут работать в новом для них учреждении, а также проводят свой мастер-класс для конкурсантов. Соревнуясь, они учатся друг у друга. Самое главное в конкурсе – это желание расти, обмениваться опытом, стремиться к самосовершенствованию, профессиональному росту, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела дошкольного образования департамента образования и науки Севастополя Елену Андрус.

В ходе мероприятия был представлен каждый участник конкурса, они познакомились друг с другом. Также сегодня прошла жеребьёвка, где каждый педагог вытянул своё задание в конкурсном испытании «Педагогическое мероприятие с детьми».

Победитель регионального этапа определится в начале марта. Он представит Севастополь на всероссийском уровне. В 2024 году финал конкурса состоится в Московской области.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя