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В Севастополе стартовал ремонт дорог
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе стартовал ремонт дорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 21:43 26.01.2024

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе стартовал ремонт дорог. По информации городского правительства, сейчас работы проводятся на нескольких улицах и районах города. В селе Вишнёвом ремонтируются улицы Новая и Подгорная; также дорожники вышли на объекты Орловка — Полюшко; Ореховая; Жени Грунской; Удотова; Петровского; проезд Фрегатный; ул. Рейдовая; ул. Ангарская — ул. Яблочкова.

В конце прошлого года мы успешно завершили строительно-монтажные работы по объектам 2023 года. После заключения государственных контрактов с подрядными организациями на ремонт автомобильных дорог из перечня на 2024 год приступили к работам по ремонту, – сообщил заместитель директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Ширяев.

К нормативному состоянию в этом году будут приведены 85 дорог общей протяжённостью более 43,6 км, а также три моста протяжённостью 313 метров.

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Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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