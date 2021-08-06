В Севастополе стартовал сбор персиков

Севастопольские аграрии начали сбор урожая персиков.

На территории агропромышленного комплекса «СВЗ – Агро», где идет вторая волна уборки персика. Первые ранние сорта уже практически убраны. Персики на предприятии высажены на площади 50 га. Из-за погодных условий урожайность средняя, но персик хороший и вкусный, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента сельского хозяйства Вадима Кирпичникова.

Сельхозфирма «СВЗ – Агро» была создана в 2015 году в качестве дочернего предприятия Севастопольского винодельческого завода.

Среди основных видов деятельности – выращивание черешни, персиков и винограда. Порядка 25% урожая персиков в этом году погибло из-за непогоды, тем не менее, более 15 т предприятием уже собрано, — говорит директор «АО «Севастопольский винодельческий завод» Александр Васюков.

До конца сезона на предприятии планируют собрать еще 15 т персиков. Наиболее спелые фрукты и ягоды агрофирма реализует на рынках Севастополя, более транспортабельные плоды поставляет в Крым и другие регионы России.

На рынках и в торговых точках города представлены несколько крупных сельхозпроизводителей. Всего предприятиями Севастополя на начало августа собрано около 68 тонн персиков.

С реализацией проблем не будет. Обеспечивать будем и школы, и детские сады, чтобы дети могли попробовать наши местные фрукты, — заявил Вадим Кирпичников.

Он также подчеркнул, что на закладку садов, уход за косточковой культурой и за садами, которым не более трех лет, выделено около 10 млн рублей. В планах на 2021 год – заложить 30 га новых садов.

В «СВЗ – Агро» в этом году в качестве государственной поддержки получили 3,7 млн рублей. За все время работы сельхозфирме было выделено 95 млн. В течении пяти лет предприятие сотрудничает с Центром занятости населения Севастополя, обеспечивая работой граждан, которые в ней нуждаются. «СВЗ — Агро» также является участником приоритетного проекта «Терруар Севастополь».

Напомним, в 2020 году сельскохозяйственными предприятиями Севастополя было собрано 191,5 т персиков с площади в 128,9 га. В планах на 2021 год – собрать урожай в объеме 200,6 т с 128,9 га.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя