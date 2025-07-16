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В Севастополе стартовал сезон арбузов и дынь
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе стартовал сезон арбузов и дынь

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:47 16.07.2025

В Севастополе стартовали продажи арбузов и дынь. Важно помнить, что приобретать бахчевую продукцию следует исключительно в местах санкционированной торговли, чтобы убедиться в ее безопасности и качестве. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка организовал работу по размещению ярмарочных площадок, где реализуется только проверенная и сертифицированная бахчевая продукция. В настоящее время в городе функционирует порядка 30 ярмарочных точек, обозначенных ярко-красными палатками с надписью «Бахчевой развал».

На каждой из таких площадок представлены разрешительные документы, ветеринарно-санитарные заключения на продукцию. Основной объем бахчевых культур, представленных у нас, выращен в Крыму и Херсонской области. На каждую партию выдается заключение государственной санитарной службы города о соответствии пищевых продуктов требованиям санитарных норм и правил на содержание нитратов и радиологии, — цитирует пресс-служба начальника управления потребительского рынка департамента Ксению Казанджиеву.

Бахчевые развалы организованы по следующим адресам:

  • ул. Горпищенко, 77
  • ул. Хрусталева, 33
  • проспект Гагарина, 12
  • проспект Героев Сталинграда, 40
  • ул. Маячная, 50
  • ул. Косарева, 2
  • Кача, ул. Авиаторов, 7
  • проспект Генерала Острякова, 135А
  • Орловский мост
  • проспект Генерала Острякова, 178
  • проспект Героев Сталинграда, 25
  • Омега №1
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Кроме того, арбузы и дыни доступны к покупке на 16 официальных рынках, торговых сетях.

В текущем сезоне в Севастополе представлены уже привычные и популярные сорта арбузов: каристан, сармат, касио и другие. По информации департамента, производители демонстрируют хорошее качество продукции и расширяют ассортимент за счет новых регионов-поставщиков.

Стоимость бахчевых культур зависит от сорта, веса и места реализации. В среднем цены колеблются в пределах от 40 до 75 рублей за килограмм.

Напомним, покупка арбузов и дынь у автомобильных дорог, на стоянках и других несанкционированных местах связаны с серьезным риском для здоровья. Продукция, предлагаемая там, не проходит обязательного ветеринарного контроля, не имеет документов о безопасности, часто хранится и транспортируется в ненадлежащих условиях и может содержать повышенное количество нитратов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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