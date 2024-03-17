В Севастополе стартовал шахматный турнир, посвящённый памяти Андрея Палия

16 марта в стенах Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова дан старт открытому шахматному турниру, посвящённому памяти Андрея Палия. Торжественное закрытие и подведение итогов состоится 18 марта.

Турнир проводится с целью увековечивания памяти заместителя командующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитана 1-го ранга Андрея Николаевича Палия, погибшего 19 марта 2022 года в Мариуполе в ходе специальной военной операции, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Соревнования проводятся по быстрым шахматам (рапиду) по швейцарской системе в 11 туров в течение трёх дней.

В рамках мероприятия проводятся следующие турниры:

турнир «А» — среди военных и гражданских служащих Черноморского флота и других силовых структур и ведомств различных категорий;

турнир «В» — среди спортсменов-любителей;

турнир «С» — среди детей и подростков.

Участниками соревнований по шахматам стали более 150 человек – это военные и гражданские служащие Черноморского флота, Росгвардии, курсанты и преподаватели ЧВВМУ имени П. С. Нахимова, а также воспитанники и сотрудники филиала НВМУ (Севастопольское президентское кадетское училище), ветераны Вооружённых сил Российской Федерации, силовых структур и ведомств различных категорий.

В этом году у нас возросло количество участников, и я уверен, что с каждым годом это мероприятие будет становиться ещё более масштабным. Во-первых, уже сейчас есть идея организовать турнир по группам. Это даст возможность проводить какие-то региональные, скажем так, отборочные этапы на базе, к примеру, образовательных организаций в преддверии большого турнира, посвящённого Андрею Николаевичу, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Игоря Михеева.

Главная идея турнира – увековечить память заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Палия и ещё раз напомнить курсантам и кадетам о том, каким должен быть настоящий русский офицер.

Андрей Николаевич Палий был награждён орденом Мужества (посмертно), на месте его гибели в Мариуполе установлена мемориальная доска. Также патрульному катеру Крымской военно-морской базы «П-415» проекта «Раптор» присвоено почётное наименование «Андрей Палий».

Инициатором проведения соревнований является региональная общественная организация «Федерация шахмат города Севастополя». Впервые турнир состоялся в 2023 году. В этом году мероприятие приурочено к 10-й годовщине возвращения Севастополя в состав Российской Федерации.

Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя