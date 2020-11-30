В Севастополе стартовал V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»)

30 ноября состоялась Церемония открытия V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») в Севастополе состоялась в очно-дистанционном формате.

За право первенства будет сражаться 161 конкурсант. Оценивать профессиональные навыки конкурсантов предстоит 293 экспертам. В организации и проведении мероприятия окажут содействие 192 волонтера профессиональных образовательных организаций города Севастополя.

С 30 ноября по 7 декабря 2020 конкурсанты будут соревноваться в трех возрастных категориях: «Молодые профессионалы» — студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет, «WorldSkills Junior» – участники от 14 до 16 лет, и «Навыки мудрых» — участники старше 50 лет. На протяжении 7 соревновательных дней, претенденты покажут свои таланты в 19 компетенциях:

«Туризм», «Организация экскурсионных услуг», «Ресторанный сервис», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Поварское дело», «Облицовка плиткой», «Парикмахерское искусство», «Технология моды», «Медицинский и социальный уход», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8″», «Малярные и декоративные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Документационное обеспечение управления и архивоведения», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Сетевое системное администрирование», «Веб-дизайн и разработка».

Конкурс пройдет на базе организаций профессионального образования нашего города, а именно:

«Севастопольский колледж сервиса и торговли», «Севастопольский судостроительный колледж», «Севастопольский промышленно-технологический колледж им. Маршала инженерных войск А.В. Геловани», «Севастопольский профессиональный художественный колледж», «Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной», «Севастопольский архитектурно-строительный колледж», «Севастопольский государственный университет», «Севастопольский торгово-экономический техникум», «Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности», «Институт развития образования». Каждая площадка оборудована современными техническими средствами, позволяющими конкурсантам в полной мере проявить свои навыки и таланты.

На церемонии открытия директор Департамента образования и науки города Севастополя Елена Богомолова поприветствовала участников чемпионата.

Вручила дипломы и сертификаты участникам и призерам VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia): медальоны за профессионализм студентам ГБОУ ПО «Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности» – «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Денису Гайдаенко и «Документационное обеспечение управления и архивоведение» Наталье Высоцкой, а также подарочные сертификаты на 5000 рублей. Подарочные сертификаты получили наставники. За 3 место в Финале III Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс «Навыки мудрых» для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, бронзовой медалью и подарочным сертификатом была награждена Лариса Григоренко, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.