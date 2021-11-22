В Севастополе стартовал VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»)

С 22 по 29 ноября в Севастополе пройдет VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») в очно-дистанционном формате. В этом году на базе 10 площадок организаций среднего профессионального образования будут соревноваться 186 конкурсантов.

На протяжении семи соревновательных дней участники чемпионата продемонстрируют свои навыки в 20 компетенциях, среди которых «Туризм», «Организация экскурсионных услуг», «Ресторанный сервис», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Медицинский и социальный уход» и прочие. Оценить профессиональные навыки конкурсантов предстоит 313 экспертам. В организации и проведении мероприятия окажут содействие 182 волонтера, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В рамках чемпионата также запланировано проведение круглого стола. Основной темой обсуждения станет трудоустройство призеров и победителей в Севастополе. Участники затронут также кадровый вопрос в образовательных организациях и развитие юниорского движения WorldSkills Russia в городе.

В заочном формате пройдет открытие чемпионата, а также закрытие и награждение конкурсантов. Победители и призеры получат дипломы, медали и денежные премии в размере 10 тыс. рублей за I место, по 5 тыс. рублей за II и III место. Соответствующее вознаграждение получат и наставники конкурсантов.

Победители чемпионата примут участие в отборочных соревнованиях в регионах России на право участия в X Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2022 году.

Напомним, в прошлом году победу в конкурсе одержали 29 человек – школьники и студенты профессиональных образовательных организаций города. Награды лучшим вручал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Всего за победу в чемпионате 2020 года сражался 161 участник.