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В Севастополе стартовала акция "Окна Победы"

В Севастополе стартовала акция «Окна Победы»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:31 29.04.2021

С 29 апреля по 9 мая севастопольцы могут принять участие во всероссийском онлайн-флешмобе «Окна Победы». Для этого необходимо оформить окна своих квартир, домов, офисов рисунками, картинками, фотографиями или надписями, посвященными Победе в Великой Отечественной войне.

Фотографии оформленных окон нужно размещать в социальных сетях с официальными хэштегами: #ОкнаПобеды и #молодежьСевастополя. Посты можно дополнять словами благодарности героям и тематическими текстами, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе стартовала акция "Окна Победы"

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