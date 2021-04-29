В Севастополе стартовала акция «Окна Победы»

С 29 апреля по 9 мая севастопольцы могут принять участие во всероссийском онлайн-флешмобе «Окна Победы». Для этого необходимо оформить окна своих квартир, домов, офисов рисунками, картинками, фотографиями или надписями, посвященными Победе в Великой Отечественной войне.

Фотографии оформленных окон нужно размещать в социальных сетях с официальными хэштегами: #ОкнаПобеды и #молодежьСевастополя. Посты можно дополнять словами благодарности героям и тематическими текстами, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.