В Севастополе стартовала акселерационная программа «КиберРой»

Проектные команды, участвующие в программе, смогут создать инновационные продукты, усилить компетенции, прокачать свою идею, получить поддержку экспертов и возможность привлечь финансирование для реализации своих стартап-проектов.

На базе Точки кипения СевГУ студентов ждет образовательная программа — лекции, тренинги, нетворкинги, технологические фестивали, воркшопы, TED-встречи с успешными предпринимателями. В полуфинал акселератора пройдет 30 команд, которые продолжат свой путь к реализации проекта в осеннем семестре. В финал попадут 10 лучших команд, которые смогут представить свои проекты перед потенциальными инвесторами, а победитель получит гарантированное финансирование на реализацию своего стартапа.

Акселерационная программа «КиберРой» реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Среди целей проекта – интеграция СевГУ в экосистему технологического предпринимательства, а также встраивание методик и инструментов по созданию и запуску технологических стартапов (в отрасли беспилотных авиационных систем) в образовательные программы университета.

Для университета реализация акселерационной программы в этом году имеет особое значение, так как студенты 2 курса впервые выбирают образовательный трек, одним из которых является предпринимательский. Реализация акселерационных программ на площадке университета в целом является важным инструментом для мотивации студентов к выбору предпринимательской траектории развития и достижения одной из стратегических целей – трансформироваться в университет предпринимательского типа к 2030 году, – отмечает ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.

К реализации акселерационной программы привлечено более 10 промышленных компаний из Севастополя и других городов России, они выступят партнерами и предоставят возможность пилотирования проектов на своей материально-технической базе. Ключевой индустриальный партнер проекта — ITPARK.RU.

Как отметил серийный ИТ-предприниматель, основатель ITPARK.RU Дмитрий Гачко:

Основной задачей ITPARK.RU является создание полноценного ИТ-комьюнити — предприниматели, разработчики, дизайнеры игр и даже венчурные инвесторы. Для этого мы создаем бесшовную и насыщенную среду. С целью роста и развития ИТ-сообщества мы, с одной стороны, на постоянной основе реализуем собственные обучающие программы, а с другой — считаем необходимым поддержку крупных федеральных проектов, которые, консолидируя усилия государства, образования и бизнеса, увеличивают кадровый потенциал в ИТ-отрасли.

Акселерационная программа будет реализована в период с апреля по ноябрь 2024 года. Стартует программа с форума «Взлет КиберРой».

Регистрация для участия в акселераторе доступна по ссылке .