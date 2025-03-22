В Севастополе стартовала экзаменационная кампания ЕГЭ

21 марта по всей стране с досрочного периода ЕГЭ официально стартовала экзаменационная кампания 2025 года. Досрочный период сдачи единого государственного экзамена продлится с 21 марта по 21 апреля.

В досрочном периоде ЕГЭ в Севастополе сдают четыре человека: один выпускник текущего года и трое учащихся СПО. Небольшое число участников обусловлено изменением порядка проведения экзаменов, согласно которому выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в резервные дни основного периода – с 16 по 23 июня, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

Первые экзамены досрочного периода – ЕГЭ по литературе и географии. Экзамен по литературе длится 3 часа 55 минут, по географии – 3 часа. Минимальный балл для успешной сдачи ЕГЭ по географии составляет 37 баллов, по литературе – 32 балла. Результаты экзаменов участники узнают не позднее 4 апреля.

В рамках досрочного периода в Севастополе также пройдут ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, обществознанию, физике и немецкому языку. Для их проведения организован один экзаменационный пункт.

Основная часть зарегистрированных на ЕГЭ участников приступят к сдаче экзаменов в основной период, который пройдет с 23 мая по 4 июля. В этом году 2 597 севастопольцев сдадут ЕГЭ.

С прошлого года по поручению Президента России для выпускников текущего года обеспечена возможность пересдать один из экзаменов 3 и 4 июля. Напомним, что первый результат экзамена будет аннулирован, засчитывается результат пересдачи.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя