В Севастополе стартовала летняя программа для детей и молодежи

Летом для детей и подростков в Севастополе подготовили программу занятий, мероприятий и возможностей для трудоустройства. Об этом на аппаратном совещании Правительства Севастополя сообщил директор департамента образования и науки Максим Кривнос.

В городе действуют восемь учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования и науки. В летний период они планируют провести 67 мероприятий.

Все учреждения в период каникул продолжают функционировать в прежнем режиме. Для ребят будет действовать 331 общеразвивающая программа.

Мы предусмотрели занятия для детей всех возрастов — от 6 до 17 лет. Летом будут работать школьные и студенческие кружки, спортивные клубы, театральные студии, программы в пришкольных и загородных лагерях. Кроме того, для ребят доступны онлайн-занятия Малой академии наук, — подчеркнул Максим Кривонос.

Особое внимание уделят временной занятости подростков. Этим летом планируется трудоустроить более двух тысяч школьников и студентов колледжей. Ребята смогут попробовать себя в сфере образования, культуры, спорта, туризма, экологии, транспорта, медиа и ИТ.

Учреждения культуры также подготовили насыщенную программу. После завершения фестиваля «Сказочное королевство» в кинотеатрах города стартуют бесплатные тематические показы для детей и подростков. В клубных формированиях учреждений культуры будут заниматься около 5900 человек.

Для любителей спорта подготовлены бесплатные занятия: пройдет фестиваль «Уроки в парках», программы «Золотая рыбка» и «Плавание для всех». На пляжах Омега, Аквамарин, Солнечный и Учкуевка вновь проведут акцию «Научись плавать».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя