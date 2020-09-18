В Севастополе стартовала массовая рассылка налоговых уведомлений

Жители Севастополя начинают получать уведомления на уплату имущественных налогов за 2019 год — рассылка налоговых уведомлений осуществляется в массовом порядке. Напомним, в Севастополе физические лица будут уплачивать транспортный и земельный налоги, налог на недвижимое имущество пока не введен и не уплачивается.

Новая промостраница «Налоговое уведомление 2020» сайта ФНС России содержит информацию о налоговых уведомлениях, а также о том, какие действия необходимо предпринять, если налоговое уведомление не получено. На промостранице представлены разъяснения по типовым вопросам – жизненным ситуациям: как получить и исполнить налоговое уведомление, каковы основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом, где можно узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, и как ими воспользоваться. Размещены материалы по вопросам налогообложения недвижимости: о применении налогового вычета по земельному налогу, о налоговых льготах для многодетных семей, о налоговых калькуляторах для самостоятельного расчета налога, — сообщили в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Внимание! Налоговые уведомления направляются гражданам по почте заказными письмами, а также размещается в Личных кабинетах налогоплательщиков на сайте ФНС России.

По желанию, уведомление можно получить не только в налоговой инспекции, но и в МФЦ. Для этого подается соответствующее заявление .

Кроме того, на сайте ФНС России налогоплательщик может узнать о действующих в Севастополе ставках и льготах по имущественным налогам .

Напомним, что уплатить сумму налога, указанную в уведомлениях, необходимо не позднее 1 декабря 2020 года.