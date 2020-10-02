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В Севастополе стартовала медиашкола для активистов студотрядов

В Севастополе стартовала медиашкола для активистов студотрядов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:13 02.10.2020

1 октября в Севастополе стартовала образовательная программа — медиашкола — для 90 представителей пресс-службы студенческих отрядов Севастополя по пяти приоритетным направлениям: журналистика, графический дизайн, SMM, фотосъемка и видеосъемка. Ребят, говорят организаторы, ждут 12 теоретических и 5 практических занятий, во время которых они смогут перенять опыт экспертов-практиков.

На первом занятии ребята изучали основные параметры настройки камер, виды и особенности объективов, познакомились с оборудованием для съемки в разных ценовых сегментах, узнали о том, что такое копирайтинг и рерайтинг и о его востребованности в современном мире. Изучили SMM-стратегии, способы создания и позиционирования собственного личного бренда, а также начали осваивать работу в Adobe Photoshop, — рассказали в пресс-службе Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

В Севастополе стартовала медиашкола для активистов студотрядов В Севастополе стартовала медиашкола для активистов студотрядов

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»

В Севастополе стартовала медиашкола для активистов студотрядов

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