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В Севастополе стартовала первая смена «Волонтёров наследия 2021»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе стартовала первая смена «Волонтёров наследия 2021»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:14 22.06.2021

Первая из 9 смен совместного проекта фонда «Моя история» и музея «Херсонес Таврический» — «Волонтёры наследия» — стартовала в Севастополе 21 июня. Это уже второй сезон  проекта и  участие в нем  примут около 200 человек со всей страны.

Нововведением в 2021 году станет привлечение волонтёров первой смены к комплексной археологической экспедиции, которая проводится специалистами Института истории материальной культуры, Эрмитажа и музея «Херсонес Таврический» на территории бывших военных частей, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Участники проекта займутся камеральной обработкой, расчисткой материала и помогут описать находки, которые были обнаружены в ходе снятия техногенного слоя.

Проект поможет «Херсонесу Таврическому» в работе по благоустройству территорий, на которых находятся памятники. Работа в музее-заповеднике несёт в себе важную задачу — сохранение объектов, чтобы передать поколению бережное отношение к памятникам культурного наследия. Также это развивает туристическую привлекательность всего региона, так как Волонтерская школа в этом году собрала ребят из всех уголков России. Ранее результатом проекта стала помощь в археологических работах на Античном проспекте и уборка территорий Хоры Херсонеса, — говорит член Общественной палаты РФ, председатель совета фонда «Моя история» Иван Есин.

Напомним, что в рамках проекта участникам обеспечат проживание на археологической базе музея-заповедника, проезд до места проведения мероприятий и трехразовое питание, а в свободное от археологической работы время добровольцы смогут принять участие в образовательных и дискуссионных программах, увидеть выступления и мастер-классы научных экспертов смены.

Подробная информация на сайте DOBRO.RU.

В Севастополе стартовала первая смена «Волонтёров наследия 2021»

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