script:
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе стартовала прививочная кампания против гриппа

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе стартовала прививочная кампания против гриппа
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе стартовала прививочная кампания против гриппа

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:17 01.09.2020

В рамках прививочной кампании против гриппа в Севастополе планируют привить более 250 тысяч человек – это более 60% населения региона.

Привиться против гриппа можно бесплатно во всех поликлиниках города Севастополя, также вакцинация будет проводиться в мобильных пунктах – ежедневно с 10 до 18 часов на площади Нахимова и по выходным с 10 до 18 часов возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и SeaMall, а также на площади 40 лет Октября в Балаклаве, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного внештатного специалиста-эпидемиолога Департамента здравоохранения Сергея Грыгу. 

Прививки можно ставить, говорят специалисты, начиная с шестимесячного возраста. Перед вакцинацией пациента обязательно осматривает врач.

Основным противопоказанием для вакцинации против гриппа является аллергическая реакция на компоненты вакцины и общее соматическое состояние – повышенная температура тела и другие симптомы ОРВИ.

Вакцинация – это защита человека и его близких. Как известно, ОРВИ и грипп опасны своими осложнениями, например, вирусной пневмонией, которая тяжело поддаётся лечения и может иметь серьёзные последствия для здоровья, — отмечает главный эпидемиолог города. 

По словам Сергя Грыги, в этом году ожидается циркуляция двух новых штаммов вируса типа А и двух – типа В. Вакцина, поставленная для прививочной кампании 2020 года, создана с учётом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по иммунопрофилактике.

Департамент здравоохранения напоминает: самолечение категорически запрещено. При первых признаках заболевания нужно обратиться к врачу.

Справочную информацию можно получить по телефонам Единого контакт-центра здравоохранения:

  • 8 (800) 5-800-800 – с мобильного телефона;
  • 0 (800) 5-800-800 – со стационарного телефона.

В Севастополе стартовала прививочная кампания против гриппа

Комментарии для сайта Cackle

div:
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.