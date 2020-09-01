В Севастополе стартовала прививочная кампания против гриппа

В рамках прививочной кампании против гриппа в Севастополе планируют привить более 250 тысяч человек – это более 60% населения региона.

Привиться против гриппа можно бесплатно во всех поликлиниках города Севастополя, также вакцинация будет проводиться в мобильных пунктах – ежедневно с 10 до 18 часов на площади Нахимова и по выходным с 10 до 18 часов возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и SeaMall, а также на площади 40 лет Октября в Балаклаве, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного внештатного специалиста-эпидемиолога Департамента здравоохранения Сергея Грыгу.

Прививки можно ставить, говорят специалисты, начиная с шестимесячного возраста. Перед вакцинацией пациента обязательно осматривает врач.

Основным противопоказанием для вакцинации против гриппа является аллергическая реакция на компоненты вакцины и общее соматическое состояние – повышенная температура тела и другие симптомы ОРВИ.

Вакцинация – это защита человека и его близких. Как известно, ОРВИ и грипп опасны своими осложнениями, например, вирусной пневмонией, которая тяжело поддаётся лечения и может иметь серьёзные последствия для здоровья, — отмечает главный эпидемиолог города.

По словам Сергя Грыги, в этом году ожидается циркуляция двух новых штаммов вируса типа А и двух – типа В. Вакцина, поставленная для прививочной кампании 2020 года, создана с учётом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по иммунопрофилактике.

Департамент здравоохранения напоминает: самолечение категорически запрещено. При первых признаках заболевания нужно обратиться к врачу.

Справочную информацию можно получить по телефонам Единого контакт-центра здравоохранения:

8 (800) 5-800-800 – с мобильного телефона;

0 (800) 5-800-800 – со стационарного телефона.