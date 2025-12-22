В Севастополе стартовала профилактическая операция «Новогодняя Ель»

Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:02 22.12.2025

С приближением новогодних праздников специалисты Севприроднадзора совместно с правоохранительными органами усилили контроль за лесами. Инспекторы патрулируют лесные массивы, чтобы предотвратить незаконную рубку новогодних хвойных деревьев. В одном из лесничеств следить за порядком помогает Севастопольское окружное казачье общество.

Севприроднадзор напоминает, что без разрешительных документов рубка деревьев в лесах запрещена и наказывается как крупным административным штрафом, так и уголовным наказанием в зависимости от ущерба. Кроме того, виновные будут обязаны возместить вред, нанесенный лесному фонду.

Так, например, за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан правонарушители заплатят штраф в размере от 3 до 300 тысяч рублей в зависимости от того, кто совершил нарушение — физическое или юридическое лицо. При этом, если использовались механизмы и автотранспорт — штрафы увеличиваются.

Столько же придется заплатить тем, кто приобрел, хранил, перевозил или продавал незаконно срубленные хвойные деревья. А для организаций в этом случае штраф вырастет до 700 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем вырубки или повреждения деревьев, занесенных в красную книгу Севастополя, немедленно обратитесь в полицию или Севприроднадзор по номеру телефона: +7 (8692) 41-73-69.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

