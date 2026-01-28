В Севастополе стартовала реализации программы капремонтов детских садов в 2026 году

Капитальный ремонт детского сада № 16 на улице Лазаревская, 9а, проводится впервые с момента открытия в 1959 году. Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования в городе Севастополе», нацпроекта «Семья» и регионального проекта «Поддержка семьи».

По словам начальника отдела капитального ремонта объектов культуры, образования и спорта Единой дирекции капитального строительства Елены Бойко, в ходе комплексного капитального ремонта полностью заменят системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, а также слаботочные сети, включая охранную и пожарную сигнализацию. Планируется ремонт кровли, фасада здания и комплексная отделка всех внутренних помещений. В групповых помещениях первого этажа будет установлена система теплого пола. Также предусмотрена установка кондиционеров для поддержания оптимального микроклимата летом.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство: отремонтированы и дополнены четыре детские игровые площадки, спортивные зоны, установлены навесы для организации прогулок в любую погоду. Появится новое ограждение и освещение территории.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 5%. Выполняются завершающие демонтажные работы: разбираются старые отделочные слои, электросети и слаботочные системы. На объекте задействовано более 10 рабочих. При демонтаже серьёзных дефектов несущих конструкций не выявлено. Однако особенностью здания является разнородность материалов стен, применявшихся при строительстве в 1959 году. Это потребует усиленной подготовки поверхностей под отделку, — пояснил директор подрядной организации «СтройГрадСервис» Дмитрий Лобуренко.

Особую роль в формировании облика обновленного учреждения играет педагогический коллектив и родители. По словам заведующей Татьяны Студенцовой, дизайн-проект разрабатывается совместно с детьми, их семьями и педагогами. На время капремонта воспитанники детского сада переведены в образовательный центр имени Ревякина. Строительно-монтажные работы планируется завершить до сентября 2026 года.

Детский сад № 16 стал первым из четырех дошкольных учреждений, запланированных к ремонту в 2026 году в рамках госпрограммы. В дальнейшем обновление ждет детские сады № 32, № 103 в селе Орловка и № 113 в селе Верхнесадовое. Кроме того, в районе 7-го км Балаклавского шоссе строится новый детский сад на 280 мест.

