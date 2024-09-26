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В Севастополе стартовала сельскохозяйственная ярмарка
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе стартовала сельскохозяйственная ярмарка

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:05 26.09.2024

В Севастополе стартовала осенняя сельскохозяйственная ярмарка «Универсальная». Она продлится до 30 октября. С целью поддержки производителей, крестьянско-фермерских хозяйств и мелкого бизнеса в городе ведется системная работа по организации сельскохозяйственных ярмарок и рынков, на которых представлен огромный ассортимент сезонных овощей, фруктов и ягод.

Ярмарки проводятся ежедневно и по выходным дням с 08:00 до 21:00.

Площадки сезонной ярмарки расположены во всех районах города, что в свою очередь привлекательно для жителей и гостей города. Возможность приобрести широкий ассортимент сезонных фруктов и овощей возле дома для покупателей. Ярмарочная торговля в Севастополе не только является важным источником продуктов и товаров для местных жителей и туристов, но и отражает богатство культуры и традиций города Севастополя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталию Скорюкову.

Адреса ярмарочных площадок:

— 5-й км Балаклавского шоссе, в районе конечной остановки общественного транспорта – 1 торговое место;

—  ул. Бориса Михайлова, в районе дома № 13 – 1 торговое место;

— ул. Маячная, в районе дома № 50 – 1 торговое место;

— пр-кт Октябрьской Революции, в районе дома № 50Г, возле дома № 15А по ул. Астана Кесаева – 1 торговое место;

— ул. Павла Силаева, в районе рынка «Славянский базар» – 1 торговое место;

— пр-кт Героев Сталинграда, в районе дома № 60 – 1 торговое место;

— ул. Бухта Казачья, в районе дома № 56 – 1 торговое место;

— ул. 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта «Сады» – 1 торговое место;

— ул. Косарева, в районе дома № 2 – 1 торговое место;

—  ул. Крестовского, в районе дома № 45 – 1 торговое место;

—  пр-кт Генерала Острякова, в районе дома № 135А – 1 торговое место;

— пр-кт Генерала Острякова, в районе дома № 98 – 1 торговое место;

— пр-кт Октябрьской Революции, в районе дома № 42 – 1 торговое место;

—  пр-кт Октябрьской Революции, в районе дома № 38/12 – 1 торговое место;

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— пл. Кролевецкого, в районе кинотеатра «Моряк» – 1 торговое место;

— ул. Богданова, ул. 1-й Голландский переулок, в районе дома № 1 – 1 торговое место;

—  пр-кт Героев Сталинграда, в районе дома № 25 – 1 торговое место;

— пр-кт Генерала Острякова, в районе дома № 178 – 1 торговое место;

— ул. Вакуленчука, в районе ТЦ «Муссон» — 1 торговое место;

—  ул. Генерала Жидилова, в районе домов № 6 и № 10 – 1 торговое место;

— ул. Танкистов, в районе дома № 71 – 1 торговое место;

— пос. Кача, ул. Первомайская, в районе дома № 70 – 1 торговое место;

— с. Орловка, Качинское шоссе, в районе дома № 1 по ул. Луговая – 1 торговое место;

— ул. Челюскинцев, квартал Совхоз имени Софьи Перовской, в районе дома № 449 – 1 торговое место;

— ГРЭС, ул. Яблочкова, в районе дома № 7А – 1 торговое место;

— пр-кт Юрия Гагарина, в районе дома № 12 – 1 торговое место;

— ул. Горпищенко, в районе дома № 61 – 1 торговое место;

— ул. Истомина, в районе дома № 16 – 1 торговое место;

— пр-кт Гер. Сталинграда, в районе дома № 40 – 1 торговое место;

— пр-кт Победы, в районе домов № 32 и № 28 – 1 торговое место;

— г. Инкерман, Симферопольское шоссе (поворот на ул. Карьерная) – 1 торговое место;

— г. Инкерман, Симферопольское шоссе (в районе  пл. 60-лет Октября) – 1 торговое место;

— с. Орловка, Качинское шоссе, в районе дома № 30 – 1 торговое место;

— ул. Б. Михайлова, в районе дома № 7 – 1 торговое место;

— ГРЭС, ул. Яблочкова, в районе дома № 8к1 – 1 торговое место;

— Качинский МО, в районе остановки «Орловский мост» – 1 торговое место;

— г. Инкерман, Симферопольское шоссе (в районе Чернореченской площади) – 1 торговое место;

— ул. пляж Омега, в районе дома № 1 – 1 торговое место.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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