В Севастополе стартовала сельскохозяйственная ярмарка

В Севастополе стартовала осенняя сельскохозяйственная ярмарка «Универсальная». Она продлится до 30 октября. С целью поддержки производителей, крестьянско-фермерских хозяйств и мелкого бизнеса в городе ведется системная работа по организации сельскохозяйственных ярмарок и рынков, на которых представлен огромный ассортимент сезонных овощей, фруктов и ягод.

Ярмарки проводятся ежедневно и по выходным дням с 08:00 до 21:00.

Площадки сезонной ярмарки расположены во всех районах города, что в свою очередь привлекательно для жителей и гостей города. Возможность приобрести широкий ассортимент сезонных фруктов и овощей возле дома для покупателей. Ярмарочная торговля в Севастополе не только является важным источником продуктов и товаров для местных жителей и туристов, но и отражает богатство культуры и традиций города Севастополя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталию Скорюкову.

Адреса ярмарочных площадок: