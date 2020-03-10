В Севастополе стартовала велогонка «Крымская весна»

Соревнования по велосипедному спорту (шоссе) «Крымская весна» Севастополь принимает с 10 по 29 марта.

Трасса гонки — вокруг Чернореченского водохранилища. Ожидаемое число участников — 100 человек. Впервые в Байдарской долине эти соревнования были организованы в 2015 году. С тех пор ежегодно в них принимают участие более сотни велоспортсменов, которые представляют до 11 регионов Российской Федерации. Всероссийские соревнования по шоссейному велоспорту — итог предсезонной подготовки велосипедистов-шоссейников и этап подготовки к первенству и чемпионату России. Соревнования помогают не только отслеживать прогресс сильнейших спортсменов субъектов РФ, но также выявлять и отбирать молодых перспективных велосипедистов, — сообщает «Севастопольская газета» .