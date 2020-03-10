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В Севастополе стартовала велогонка "Крымская весна"
фото: "Севастопольская газета"

В Севастополе стартовала велогонка «Крымская весна»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:49 10.03.2020

Соревнования по велосипедному спорту (шоссе) «Крымская весна» Севастополь принимает с 10 по 29 марта.

Трасса гонки — вокруг Чернореченского водохранилища. Ожидаемое число участников — 100 человек. Впервые в Байдарской долине эти соревнования были организованы в 2015 году. С тех пор ежегодно в них принимают участие более сотни велоспортсменов, которые представляют до 11 регионов Российской Федерации. Всероссийские соревнования по шоссейному велоспорту — итог предсезонной подготовки велосипедистов-шоссейников и этап подготовки к первенству и чемпионату России. Соревнования помогают не только отслеживать прогресс сильнейших спортсменов субъектов РФ, но также выявлять и отбирать молодых перспективных велосипедистов, — сообщает «Севастопольская газета».

По инициативе управления по делам молодежи и спорта Севастополя в 2020 году в соревнованиях примут участие спортсмены города, которые проходят спортивную подготовку в спортивной школе №7.

В Севастополе стартовала велогонка "Крымская весна"

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