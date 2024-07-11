В Севастополе стартовала Всероссийская акция «Служу Отечеству»

10 июля, в День воинской славы России, в стране стартовала Всероссийская акция «Служу Отечеству», организованная государственным фондом «Защитники Отечества» и обществом «Знание». Севастополь – в числе первых регионов, которые включились в этот патриотический проект.

Сегодня акция проходит в более чем 30 регионах страны, перед молодёжью выступают военные корреспонденты, ветераны специальной военной операции. До конца лета к мероприятиям акции «Служу Отечеству» в рамках трека Знание.Герои присоединятся все 89 субъектов России. Акция будет проходить в различных форматах, например, проведение ветеранами СВО лекций, мастер-классов, встреч.

Как ранее отмечал Президент РФ Владимир Путин, участники и ветераны СВО составляют костяк Вооружённых сил. Они должны участвовать в управлении страной и крупнейших проектах.

С молодёжью Севастополя на площадке городской «Точки кипения» встретился военный корреспондент, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, создатель и главный редактор канала «Политическая Россия» Руслан Осташко. Также участие в мероприятии приняли члены семей военнослужащих, участники и ветераны СВО, военнослужащие Севастопольского полка Росгвардии. Встреча проходила в формате диалога, у каждого была возможность задать интересующий вопрос военному корреспонденту и участникам спецоперации. На встрече особое внимание уделили теме информационной войны.

Не знаешь, откуда прилетит этот подлый удар, в чём нас обвинят в очередной раз. Правда очень сложно доходит, в неё очень сложно поверить в современном мире медиа. Легко поверить во что-то фантастическое, – подчеркнул Руслан Осташко.

Кроме того, спикер отметил, что наша задача – терпение и правда, это то, что всегда победит любого врага. Неправда эффективна, но на короткий срок, а правда работает вдолгую, и для её принятия нужно время.

В рамках встречи ветераны спецоперации, среди которых начальник поисково-спасательного подразделения «Юг» Спасательной службы Севастополя Виктор Тарасов, поделились личными историями о том, почему решили отправиться на фронт, а также рассказали о воинской дружбе и солидарности.

Как отметил один из участников СВО, решение защищать интересы Родины на линии боевого соприкосновения было принято легко.

Многие друзья принимают участие в СВО, не смог себе позволить находиться здесь, в тылу. Встречаются разные люди, со многими сдружились, так как на линии боевого соприкосновения важно знать, что рядом с тобой человек, на которого можно положиться, а он может положиться на тебя, – поделился военнослужащий.

Как рассказывает Виктор Тарасов, у него были опасения за свою семью, за свой город, и тогда он принял решение отправиться на фронт. Сейчас ветеран спецоперации, тогда он уволился с работы, заключил контракт и поехал в зону СВО. Коллектив, куда он прибыл, был достаточно профессионально подготовлен, это были надёжные товарищи, которым он доверял и которые доверяли ему.

Когда приезжаешь на передовую, общаешься с ребятами и задаёшь им вопрос о том, почему ты принял такое решение, они говорят, что учились на правильных книгах, смотрели правильные фильмы, и у них были отличные учителя, – прокомментировал Руслан Осташко.

Участникам встречи также презентовали и вручили сборник графических новелл «Герои спецоперации», разработанный обществом «Знание». Совместная акция государственного фонда «Защитники Отечества» и Российского общества «Знание» направлена на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание молодёжи на основе личного примера.

Сейчас формируется совершенно новая система патриотического воспитания, в которой ключевую роль играют те, кто встал на защиту интересов России. Ветераны СВО, как никто другой, могут донести до юных ребят правду о подвиге, о Родине, о мужестве. Молодёжь очень позитивно воспринимает рассказы героев, которые сами с большим энтузиазмом берутся за такую работу, — рассказала заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

В рамках акции обществом «Знание» разработаны методические материалы и проводится обучение спикеров. Разработан план занятия, структура презентации, собраны ответы на самые частые вопросы и предусмотрены материалы в зависимости от возрастных групп с описанием особенностей восприятия каждой.

Отметим, за год работы государственный фонд «Защитники Отечества» вовлёк в патриотическое воспитание молодёжи более 3 500 ветеранов специальной военной операции, стал инициатором более 25 000 мероприятий патриотической направленности по всей стране, в которых приняли участие почти 500 000 детей и молодых людей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя