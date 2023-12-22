В Севастополе стартовала Всероссийская «Ёлка желаний»

В преддверии новогодних праздников Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых» запустило Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Её цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ёлка желаний стала доброй новогодней традицией по всей стране. Каждый год у нас есть возможность исполнить чью-то мечту: подарить подарок, осуществить желание и просто создать новогоднее настроение. Очень важно, что с каждым годом всё больше участников присоединяются к акции – это значит, что с каждым годом в нашей стране становится всё больше счастливых людей, поверивших в чудо, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

Мечты детей от 3 до 17 лет воплощают в жизнь предприниматели, сотрудники органов государственной власти и неравнодушные севастопольцы. Акция будет проходить до 28 февраля 2024 года.

В 2023 году Движение Первых впервые стало организатором акции. Проект объединит сотни севастопольцев, которые готовы творить добро и стать новогодними волшебниками для юных мечтателей. Мы уже получили много желаний от детей и сделаем всё, чтобы мечта каждого ребёнка стала реальностью», – отметила председатель Совета регионального отделения Движения Первых Анна Молчанова.

Стать участниками акции могут:

дети (от 3 до 17 лет включительно) с ограниченными возможностями здоровья;

дети (от 3 до 17 лет включительно) с инвалидностью;

дети (от 3 до 17 лет включительно) с состоянием здоровья, угрожающим жизни;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (от 3 до 17 лет включительно);

дети (от 3 до 17 лет включительно) из семей с доходом ниже прожиточного минимума;

дети (от 3 до 17 лет включительно) из семей военнослужащих и (или) мобилизованных, принимающих либо принимавших участие в специальной военной операции;

дети (от 3 до 17 лет включительно), проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В акции предусмотрено три категории желаний — материальные, нематериальные, подарок-сюрприз. Материальные желания включают в себя следующие категории: развивающие материалы и книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, детские и развивающие игрушки, одежду и наряды (костюмы). Нематериальные — роль (например, «я хочу стать машинистом поезда»), поездка (например, «я хочу побывать в Москве»), цель (например, «я мечтаю побывать на новогоднем шоу»), встреча (например, «я мечтаю встретиться с космонавтом»).

В рамках акции также принимаются заявки на подарки-сюрпризы, где исполнитель самостоятельно выбирает подарок для мечтателя на основе предпочтений, интересов и хобби мечтателя.

Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Каждый год к исполнению новогодних желаний детей присоединяется Президент Российской Федерации Владимир Путин. Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя