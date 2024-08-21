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В Севастополе стартовали августовские педагогические чтения

В Севастополе стартовали августовские педагогические чтения

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:04 21.08.2024

В рамках ежегодных августовских педагогических чтений в Севастополе проходит форум «Векторы повышения качества обучения и воспитания: целевые ориентиры, новые подходы, эффективные практики». В работе пяти тематических секций участвуют управленческие команды, педагоги и родители воспитанников детских садов.

Неделя педагогических чтений всегда начинается с первого уровня образования – дошкольного. Сегодня впервые мы проводим форум, в котором участвуют родители, педагоги, руководители, чтобы обсудить новые проекты, общие темы, поставить новые цели и задачи на новый учебный год с учётом итогов предыдущего года. Сегодня были представлены пять проектов. Педагогические коллективы садов разделились на группы и всё лето работали над созданием новых проектов. Темы определяли сами педагоги. Работали над тем, что бы они хотели внедрить в дошкольное образование, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Елену Андрус.

Заместитель руководителя профильного ведомства добавила, что в системе образования особое внимание уделяется наставничеству.

Мы рады новым педагогам, в этом году ожидаем около 90 молодых специалистов, которые впервые приступят к работе в учреждениях образования. Им, конечно, нужна поддержка, поэтому модель наставничества всегда актуальна. Наставники выбираются из числа опытных педагогов. Появилась новая квалификационная категория «педагог-наставник», и уже 11 педагогов Севастополя получили её. Уверена, что эта модель будет успешно реализовываться и в новом учебном году, — подчеркивает Елена Андрус.

В рамках форума также прошла выставка блюд из недельного меню дошкольников, в том числе диетического меню, были организованы мастер-классы и активности.

Форум превзошёл все мои ожидания. Я пришла узнать о планах по развитию системы образования, но получила даже больше: и ответы на вопросы, и участие в интерактивах. Я почерпнула новые идеи, как провести совместное время с детьми, выполняя различные поделки, а ещё обменялась опытом с другими родителями, — поделилась мама воспитанника детского сада № 123 Ольга.

В Севастополе стартовали августовские педагогические чтения В Севастополе стартовали августовские педагогические чтения В Севастополе стартовали августовские педагогические чтения В Севастополе стартовали августовские педагогические чтения В Севастополе стартовали августовские педагогические чтения

Педагогические чтения проходят с 21 по 26 августа. В работе 32 секций на 14 площадках, охватывающих все уровни образования, примут участие более 3 000 человек.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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