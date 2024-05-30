В Севастополе стартовали международные соревнования по спортивному программированию

С 30 мая по 1 июня в Севастополе проходит международный фестиваль по спортивному программированию «Код мира». Мероприятие приурочено к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Проект объединил участников из Севастополя, Республики Крым, Рязанской, Оренбургской, Запорожской, Брянской, Липецкой областей, Донецкой Народной Республики, а также из других государств: Азербайджана, Белоруссии, Кыргызстана и Южной Осетии. У всех команд одно задание, а победит тот, кто справится с ним креативнее и быстрее остальных.

Город-Герой Севастополь сегодня принимает участников международного фестиваля по спортивному программированию «Код мира», который проходит впервые и собрал под своими знамёнами участников из пяти стран мира: России, Белоруссии, Азербайджана, Южной Осетии и Кыргызстана. Эти соревнования посвящены 80-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В течение трёх дней участникам предстоит решить специальный кейс от ведущей ИТ-компании «Т1» — они создадут функциональные продукты, способные решать реальные проблемы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Соревнования в дисциплине «программирование продуктовое» – хакатон, они привлекли более 100 спортсменов. Участники в возрасте от 14 до 25 лет будут бороться за главный приз в размере 400 000 рублей.

Участники будут работать над созданием функциональных продуктов, способных решать реальные проблемы. Оценивать результаты будет экспертное жюри из представителей отрасли. Участники получат не только обратную связь, но и поддержку от профессионалов ИТ-сообщества.

Общий призовой фонд фестиваля — 1 800 000 рублей, с наградами для первых десяти победителей:

1 место — 400 000 рублей;

2 место — 300 000 рублей;

3 место — 250 000 рублей;

4 место — 200 000 рублей;

5 место — 150 000 рублей;

6-10 места — по 100 000 рублей.

Нас в команде четверо, и она полностью готова! У нас есть дизайнеры, то есть все позиции, которые нужны для того, чтобы разработать продукт. Нам даётся три соревновательных дня, на протяжении которых будет два чекпоинта, и на третий день мы подготовим наше решение и будем его защищать. Чекпоинт — это момент, где судьи проверяют наш прогресс и, соответственно, либо дают нам наставление, либо говорят, что всё хорошо, – отмечает участник соревнований Сейдали Сейдаметов.

Хакатон по продуктовому программированию позволит участникам проявить свои творческие способности, научиться работать в команде, применить свои знания на практике, найти новые перспективы для развития своих проектов.

Торжественное закрытие и подведение итогов пройдёт 1 июня.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя