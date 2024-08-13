Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе стартовало адресное информирование избирателей
актуально в республике
В Севастополе стартовало адресное информирование избирателей

В Севастополе стартовало адресное информирование избирателей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:22 13.08.2024

С 12 августа 2024 года Севгоризбирком запустил проект «ИнформУИК». 700 обходчиков из членов участковых избирательных комиссий вышли на адресное информирование и оповещение избирателей о дне, времени, месте, формах голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва.

Поквартирный обход идет в два этапа – с 12 по 18 августа и с 26 августа по 1 сентября 2024 года. Команды избиркомов будут выходить на маршруты в рабочие дни с 17 до 20 часов, а в выходные и праздничные дни с 12 до 20 часов. Все обходчики прошли соответствующее обучение, включая оказание базовой медицинской помощи. Узнать участников проекта «ИнформУИК» можно по брендированным футболкам и бейсболкам с логотипом Севгоризбиркома, именному бейджу, удостоверению, — сообщили в пресс-службе Севгоризбиркома. 

В Севастополе стартовало адресное информирование избирателей В Севастополе стартовало адресное информирование избирателей В Севастополе стартовало адресное информирование избирателей В Севастополе стартовало адресное информирование избирателей

На выборах Президента России в проекте «ИнформУИК» в Севастополе было задействовано 806 обходчиков. Они побывали в 152 тысячах квартир и домов (99% от общего числа домовладений) и проинформировали 242 134 избирателя (72% от общего числа избирателей).

Узнайте больше:  Севастопольские школы проверяют на готовность к учебному году

Выборы депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва пройдут 6-8 сентября 2024 года.

источник: пресс-служба Севгоризбиркома 

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: выборы в Крыму и в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
выборы в Крыму и в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.