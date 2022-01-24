В Севастополе стартовало голосование за лучший эскиз логотипа рыбопромышленного кластера

Жители Севастополя могут выбрать лучший эскиз логотипа рыбопромышленного кластера. В конкурсе участвует 39 работ. Все желающие могут проголосовать за понравившийся проект по ссылке: https://sev.gov.ru/vote/90/ .

Голосование продлится три дня, с 24 по 26 января. Каждый пользователь может сделать выбор только один раз. Обращаем внимание, что участвовать в голосовании можно при наличии авторизованной учетной записи на портале госуслуг, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.