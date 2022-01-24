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рыбопромышленного кластера
иллюстрация: mohamed hassan (pxhere.com)

В Севастополе стартовало голосование за лучший эскиз логотипа рыбопромышленного кластера

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:55 24.01.2022

Жители Севастополя могут выбрать лучший эскиз логотипа рыбопромышленного кластера. В конкурсе участвует 39 работ. Все желающие могут проголосовать за понравившийся проект по ссылке: https://sev.gov.ru/vote/90/.

Голосование продлится три дня, с 24 по 26 января. Каждый пользователь может сделать выбор только один раз. Обращаем внимание, что участвовать в голосовании можно при наличии авторизованной учетной записи на портале госуслуг, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Подведение итогов голосования состоится 27 января. Награждение победителя пройдет в Центре «Мой бизнес» по адресу проспект Октябрьской революции, 42Б.

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Напомним, конкурс на лучший эскиз логотипа рыбопромышленного кластера, объявленный департаментом экономического развития Севастополя, стартовал 15 декабря 2021 года.


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