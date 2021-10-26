В Севастополе стартовало обучение для молодых руководителей из рядов студенческой молодёжи

Стартовал четырехдневный интенсив по подготовке командиров и комиссаров студенческих отрядов в дистанционном формате для 60 лучших представителей студенческой молодежи. Цель школы – повысить компетенции молодых руководителей в сфере лидерства и менеджмента. Образовательная программа построена на современных технологиях в формате онлайн-тренингов, мастер-классов, деловых игр и лекций.

Эта школа даст уверенность новоиспеченным руководителям линейных отрядов, послужит толчком к развитию их команд. На школе происходит живое общение, участники получают опыт от лучших командиров и комиссаров линейных отрядов прошлых годов, узнают их секреты, перенимают полезные практики, – цитирует пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды» организатора программы Михаила Логинова.

Программа разделена на три блока: изучение нормативной базы и истории молодежной организации, прокачка собственных софт скиллс и развитие своей команды. Для более продуктивного процесса обучения предусмотрено использование формы практических занятий. Среди них можно выделить целевые консультации, анализ конкретных ситуаций, мастер-классы, деловые игры и разогревающие интерактивы.

Спикерами школы выступят эксперты молодежной организации Российские студенческих отряды.

В ходе обучения ребята рассмотрят такие темы, как мотивация команды, формирование коллектива, планирование, делегирование, эффективная коммуникация, ораторское искусство, методы и стили управления, организация мероприятий, управление конфликтами, деловая этика и многое другое.

Школа подготовки командиров и комиссаров студенческих отрядов Севастополя организована Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя, Севастопольским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды».