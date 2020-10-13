В Севастополе стартует антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В Севастополе комплекс мероприятий, направленный на борьбу с наркоторговлей и распространению наркомании, будет реализован в период с 19 по 30 октября.

Полиция Севастополя призывает горожан принять активное участие в проведении акции и внести свой посильный вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Как показывает международная и отечественная практика, максимальная эффективность в данной сфере достигается при всестороннем взаимодействии между правоохранительными органами и обществом. Всех, кто осознаёт гибельную опасность наркомании, мы просим проявить активную гражданскую позицию – возможно, именно Ваша помощь спасёт человеческие жизни, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В период с 19 по 30 октября по специально выделенным телефонным линиям и «телефонам доверия» все желающие смогут:

в круглосуточном режиме сообщать о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков (дежурная часть УМВД России по г. Севастополю – телефон 102), получать консультации и квалифицированную помощь в вопросах лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей (Севастопольская городская психиатрическая больница +7-978-972-67-90 (наркологическое отделение).