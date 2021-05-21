В Севастополе стартует Кинофорум «Золотой Витязь»

Юбилейный XXX Международный Кинофорум «Золотой Витязь» в Севастополе пройдёт с 22 по 31 мая.

В 2021 году в рамках Кинофорума будет представлено 190 конкурсных и внеконкурсных художественных, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 25 стран мира. Основная цель форума – объединить кинематографистов из разных стран под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека», постараться передать следующим поколениям традиции культуры предков и высокие нравственные идеалы, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Открытие программы состоится 22 мая, в Кафедральном Свято-Владимирском Соборе в Херсонесе. Там пройдет Молебен на проведение Кинофорума «Золотой Витязь». В этот же день запланированы пресс-конференция и торжественная церемония открытия форума, которая завершится праздничным салютом.

В этом году программа Международного Кинофорума насыщена торжественными мероприятиями, конференциями и премьерами фильмов. В его рамках пройдут концерты и творческие встречи с популярными артистами театра и кино, серии фотовыставок, показ более 200 конкурсных фильмов.

С подробной программой Международного Кинофорума «Золотой Витязь» можно ознакомиться по ссылке: www.zolotoyvityaz.ru .

Напомним, решение ежегодно проводить в Городе-Герое крупнейший и старейший в новой России фестиваль духовно-нравственного кино было принято в 2015 году руководством Кинофорума «Золотой Витязь» и администрацией города, подписавшими бессрочное соглашение сразу же после возвращения Севастополя в родную гавань. За все время проведения форума в мероприятиях «Золотого Витязя» приняли участие более 10 тысяч деятелей культуры из 60 стран мира.