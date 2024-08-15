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В Севастополе стартует образовательный блок регионального этапа программы «Мама-предприниматель»

В Севастополе стартует образовательный блок регионального этапа программы «Мама-предприниматель»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:03 15.08.2024

«Мама-предприниматель» — федеральный образовательный проект в сфере поддержки женщин с бизнес-идеей или работающим проектом и имеющих детей. Его идея была заложена в 2013 году, за 11 лет участие приняли более 7 тысяч женщин, а 247 человек стали победительницами конкурса. В рамках программы проведено более 255 тренингов, в том числе — по социальному предпринимательству.

Обучение в проекте «Мама-предприниматель» ведётся в форме очных тренингов по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. За лучший бизнес-проект, по итогам голосования жюри, одна участница получит грант 100 000 рублей и возможность побороться за 1 000 000 рублей на федеральном этапе в Москве.

С 14 по 20 августа на площадке Центра «Мой бизнес» стартует обучение для севастопольских предпринимательниц проекта. Участницы образовательной программы в процессе обучения научатся формировать портрет идеального клиента, тестировать идеи на целевой аудитории, создавать продающее ценностное предложение.

В текущем году мы получили 54 заявки на участие, по результатам поданных заявок 45 из них допущены к региональному конкурсу. Такой результат свидетельствует о растущем интересе мам к развитию предпринимательства в Севастополе. Будем рады видеть участниц на площадке Центра «Мой бизнес» в качестве получателей мер поддержки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

В прошлом году на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель» поступила 41 заявка, а прошли обучение и вышли на защиту перед комиссией 19 участниц.

Узнайте больше:  В Севастополе готовятся к учебному году

Напомним, программа реализуется при личной поддержке заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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