В Севастополе стартует прием заявлений на выплату денежных пособий на детей от 3 до 7 лет

В Севастополе подать заявление на новую ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет можно будет с 20 мая через отделения МФЦ, сайт Госуслуг, либо почтой.

В настоящее время планируется, что с 20 мая подать заявление можно будет через портал Госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи, либо через отделения МФЦ по предварительной записи. Так же документы можно будет направить почтой при условии их нотариального заверения. Если ограничительный режим по личному приему граждан в органах соцзащиты будет снят после 31 мая, то на сайте Департамента труда и соцзащиты будет открыта электронная запись на прием документов с 1 июня, — цитирует пресс-служба заместителя начальника управления социального обеспечения Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Евгению Пытько.

По словам специалистов, для назначения выплаты помимо заявления необходимо предоставить паспорта обоих родителей и документ, подтверждающий наличие гражданства РФ у ребенка. При этом многие севастопольцы получат указанную выплату автоматически.

В 2020 году предусмотрен переходный период. Так, заявители, состоящие на учете в органах соцзащиты, как получатели пособий в соответствии с Законом Севастополя №96-ЗС «О пособии на ребенка», получат ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет в беззаявительном порядке. Выплаты будут произведены с 1 января 2020 года. То есть в июне эти семьи получат выплату сразу за 6 месяцев, но не ранее достижения ребенком возраста 3 лет и не позднее 8, — отмечает Евгения Пытько.

Напомним, ежемесячная выплата установлена в размере 50% от прожиточного минимума на детей за второй квартал 2019 года. В этом году ее размер составит 6047 рублей. Выплата будет предоставлена семьям при условии, что размер их среднедушевого дохода не будет превышать величину прожиточного минимума на душу населения. На сегодня это 11538 рублей.

К примеру, если семья многодетная, состоящая из 5 человек, то среднемесячный доход такой семьи не должен превышать 57 690 рублей. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в семье в возрасте от 3 до 7 лет включительно, и предоставляется одному из родителей, гражданину РФ. Выплата будет предоставляться гражданам, имеющим в городе Севастополе как постоянную, так и временную регистрацию, — подчёркивает Евгения Пытько.

На софинансирование ежемесячных выплат из федерального бюджета будет направлено порядка 264 млн рублей.